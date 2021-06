Le Woippy néolithique et gallo-romain se dévoile

Alors que les pelleteuses du chantier ont débuté leur œuvre sur la ZAC des Côteaux de Woippy, les archéologues de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et du service archéologies préventives de Metz Métropole achèvent un travail de fourmi entamé l'an passé. Ici s'élèvera bientôt un lotissement. Mais avant les maisons neuves, les chercheurs ont mis au jour les traces des maisons anciennes : un hameau datant du néolithique et une villa de l'époque gallo-romaine. Une superposition des époques au même endroit et riche d'enseignements.

Fouilles archéologiques à Woippy (Moselle) ayant mis au jour des traces d'occupation néolithiques et des vestiges d'une villa gallo-romaine © Radio France - Clément Lhuillier

Un hameau ou une ferme isolée

"On a une dizaine de bâtiments en bois", décrit d'abord le responsable de la fouille pour l'INRAP et en charge de la partie néolithique, Laurent Thomashausen, "les premiers agriculteurs qui se sédentarisent sont aussi les premiers à construire des maisons." Cet endroit marque l'extrémité sud de la néolithisation de la vallée de la Moselle, vers 5300 ans avant Jésus-Christ. "Les maisons étaient construite en bois, sur poteaux. On retrouve l'empreinte des poteaux en bois qui permet de restituer les plans des maisons d'habitation." Il ne s'agit sans doute pas selon l'archéologue d'un village : sans doute plutôt une maison reconstruite plusieurs fois durant toute la période, ou un petit hameau isolé.

Cave, chauffage au sol et balnéo

Mais à proximité immédiate, les vestiges sont plus visibles, et ils se contemplent en faisant un bond de 5000 ans en avant. Nous sommes maintenant à l'époque gallo-romaine. Voici les restes d'une villa et de son annexe qui abritait une cave dont les archéologues ont dégagé une partie. Les murs de pierre, l'emplacement de l'escalier, un soupirail, des niches... "Elle est très bien conservée et possède des détails architecturaux intéressants." se félicite Christian Dreier, du pôle archéologies préventives de Metz Métropole, "pour un archéologue, c'est très chouette !" Du bâtiment principal en revanche, il ne reste que les traces des murs. Les pierres et le bois ont été peu à peu emportés et réutilisés après sa destruction. Mais Christian Dreier peut en décrire certaines aspects comme "un chauffage au sol ou un complexe balnéaire avec des piscine d'eau chaude, tiède et froide." De quoi en apprendre davantage sur l'organisation du monde rural autour de Metz, capitale à l'époque des Médiomatriques. Ces éléments sont soigneusement relevés, photographiés, dessinés et répertoriés pour être ensuite étudiés.

Ces fouilles, qui s'achèvent dans un mois et demi, pourront se visiter à l'occasion des Journées de l'archéologie, le week-end des 18, 19 et 20 juin. Les sites ouverts au public, les réservations et les horaires sont disponibles ici.