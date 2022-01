Le XV de France s'entraîne à Aubagne comme au stade de France

L'équipe de France de rugby s'installe en Provence jusqu'au 4 février pour préparer le tournoi des 6 Nations. Les Bleus s'entraînent notamment à Aubagne, à l'est de Marseille. La ville a préparé un terrain identique à la pelouse du stade de France pour faciliter les repères des joueurs.

Pour la première fois, le XV de France prépare le tournoi des 6 Nations dans les Bouches-du-Rhône. À un peu plus d'un an de la coupe du monde en France, les Bleus posent leur valise à deux pas de Marseille. Pour une dizaine de jours (du 23 janvier au 4 février), les 70 membres de l'équipe de France de rugby - joueurs, entraîneurs, préparateurs, soigneurs - s'installent à l'hôtel "Les Roches Blanches" à Cassis.

Le lieu a été choisi pour son confort, sa tranquillité mais aussi pour sa proximité avec les lieux de préparation et d'entraînements des Bleus. L'hôtel 5 étoiles est à un quart d'heure en car, du camp militaire de Carpiagne où l'équipe de France va se préparer physiquement sur les installations mises à disposition par le 1er Régiment Étranger de Cavalerie (1er REC).

Et à moins d'une demi-heure d'Aubagne où les Bleus s'entraîneront au stade Christian Martelli dont le terrain a les mêmes dimensions que celui du stade de France. Pour la venue des Bleus, la pelouse a reçu un soin tout particulier depuis un mois.

On met tout en œuvre pour que les Bleus entament bien le Tournoi contre l'Italie - Frédéric, jardinier à la ville d'Aubagne

Pour la petite histoire, l'en-but du stade d'Aubagne a même été raccourci de 70 centimètres de part et d'autre du terrain, "pour être exactement conforme à la pelouse du stade de France", précise Frédéric Valdivésio, responsable terrain à la ville d'Aubagne. "La pelouse est tondue à 40 mm de hauteur, en damier donc avec des carrés clairs et d'autres plus foncés. C'est un point de repère pour les joueurs. C'est vraiment du haut niveau", explique le jardinier très honoré de participer à cette aventure.

En raison du covid, le XV de France est dans une bulle sanitaire. Les entraînements sont à huis clos même si deux séances pourraient être ouvertes aux écoles de rugby mercredi 26 janvier et samedi 29 janvier. Ça reste encore à confirmer.