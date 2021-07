Le XXI, un restaurant pas comme les autres pour changer le regard sur la différence

Ils sont douze autour de la table du XXI ce jour-là pour les derniers préparatifs. Ils seront six tous les jours dès l'ouverture, trois en cuisine et trois au service en salle ou à l'accueil des clients. Et c'est peu de dire qu'ils sont impatients. Ils commencent à dix heures mais le premier est arrivé avec deux heures d'avance. Pour la plupart, c'est leur premier véritable emploi. Ils ont presque tous un diplôme, un CAP de cuisine pour Véronique par exemple, mais jusque là, ils enchaînaient surtout les stages. Cette fois, ils ont signé un CDI, et ça compte beaucoup pour Claudine qui attendait ça depuis longtemps, pour prouver à sa famille de quoi elle est capable. La plupart d'entre eux sont porteurs de Trisomie 21. Ils ont parfois quelque chose à se prouver à eux-mêmes, mais surtout à leur entourage et au "milieu ordinaire" comme on dit. "C'est pour montrer qu'on est capable de travailler dans les mêmes restaurants que les autres personnes qui n'ont pas de handicap" explique Valéry, 26 ans, qui fait partie de la brigade. Il aime travailler en cuisine et tout ce qui est "fait maison".

Changer le regard sur le handicap

Ces dernières semaines, ils ont beaucoup travaillé à l'élaboration de la carte et se sont entraînés au service en salle et à l'accueil. Car si le restaurant est une entreprise adaptée, "c'est une entreprise quand même, il faut qu'on soit à l'équilibre" explique Michel Heliot, l'un des deux cuisiniers qui encadrent ces jeunes. Mais il veille surtout à leur bien-être. La règle, c'est que personne ne hausse le ton en cuisine. Michel doit aussi parfois gérer les angoisses, le stress, l'émotivité de certains de ses protégés. Caroline, par exemple, a beaucoup souffert pendant ses études. Moquée à cause de son handicap par ses camarades de promotion. D'autres, comme Antonin, le fanfaron de la bande, ou Véronique "qui n'a peur de rien et ne stresse jamais", sont impatients de rencontrer leurs futurs clients et de participer à changer le regard sur le handicap. Ils cherchent d'ailleurs un slogan pour se présenter. Michel Heliot sait qu'ils seront sûrement confrontés à des remarques désobligeantes, pas de la part d'une clientèle fidèle mais peut-être de ceux qui entreront au restaurant sans le connaître.

Le but c'est qu'ils puissent intégrer le milieu ordinaire de travail - Élodie, chargée d'insertion.

Mais pour l'instant, personne n'y pense. Et pour les aider à gérer les difficultés, il y a Élodie, leur chargée d'insertion. Son travail c'est aussi de penser à leur avenir après le XXI. "C'est un tremplin. Le but c'est qu'ils puissent intégrer le milieu ordinaire de travail". Certains en seront capables très vite, à d'autres il faudra plus de temps, mais comme dit Miguel, le plus jeune de la bande, l'important c'est de ne "jamais baisser les bras".

le XXI est situé au 43, rue aux ours à Rouen. Réservations au 02.76.52.52.57. Claudine, Véronique, Caroline, Kévin, Miguel, Estelle, Antonin, Albane, Gauthier, Élodie, et Valéry vous y attendent.