Le Youtubeur Franck Ropers forme les agents de la CPAM de Dordogne au self-defense

Céline est assise derrière son bureau, un homme fonce sur elle avec un couteau à la main. C'est une mise en situation avec Yannick, son collègue, initiée par Franck Ropers . Pour se protéger, Céline applique les conseils du Youtubeur aux 1,27 million d'abonnés. Ce dernier s'inspire des techniques du GIGN. L'employée de la CPAM renverse son bureau sur l'agresseur et lui lance sa chaise à la figure. "Cela permet de créer de la distance et un barrage, elle va pouvoir se mettre en sécurité en fuyant", explique le formateur qui a été garde du corps pour Bernadette Chirac ou encore Charles Aznavour. "Il s'agit de désescalader une situation conflictuelle" avant qu'il n'y ait une agression physique.

Yannick qui joue l'agresseur dans cette situation est très concentré : "On joue le jeu, on n'est pas là pour rigoler, pour monter en pression, pour avoir l'adrénaline qui compte, pour essayer de maîtriser ce sentiment de tension". Cette formation doit permettre aux salariés de connaître leurs limites et ce qu'ils peuvent gérer ou non selon Franck Ropers et surtout "leur donner confiance".

Une hausse des incivilités depuis le début de l'année

Les employés de la CPAM de Périgueux n'ont jamais été agressés physiquement par des usagers, mais ils constatent une hausse des agressions verbales et des incivilités. "Plusieurs mains courantes ont été déposées depuis le début de l'année", selon Jean-Pierre Macia, directeur adjoint de la CPAM.

Les huit salariés formés pendant trois jours par Franck Ropers vont ensuite présenter ce qu'ils ont appris aux autres employés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dordogne.