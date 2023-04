Le youtubeur tourangeau Nota Bene : "Gims raconte n'importe quoi sur les pyramides"

Le youtubeur tourangeau Nota Bene, spécialisé en Histoire, répond à Gims et ses propos sur les pyramides

L'interview diffusée cette semaine sur les réseaux sociaux fait toujours beaucoup parler. On y voit le rappeur français Gims énoncer des théories pour le moins surprenantes. Il y affirme notamment que le haut des pyramides égyptiennes était en fait des antennes et que celles-ci servaient à conduire l'électricité dans l'Antiquité !

Une vidéo de réponse mise en ligne en moins de 48h

Des déclarations qu'a voulu rapidement démonter notre youtubeur tourangeau, Benjamin Brillaud, alias Nota Bene, qui, avec sa chaîne Youtube aux deux millions d'abonnés, décrypte l'Histoire à travers des vidéos. La dernière en date, il l'a donc mise en ligne très récemment, et très rapidement, comme une réponse au chanteur suivi par des millions de fans,

D'habitude, une seule vidéo lui prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec son équipe de douze salariés. Celle que Benjamin Brillaud vient de poster lui a pris moins de 48h. "Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il me semblait important de pouvoir creuser un peu plus le sujet sur certains aspects".

"Il faut parfois 1h de programme construit pour démonter une idée reçue"

Démonter les arguments de Gims, facile en théorie, pas si simple dans la réalité assure-t-il. "Même si factuellement, il est facile de démontrer que tout ça est faux, on sait que la désinformation, quand elle a lieu, quand elle est publiée, va forcément toucher beaucoup plus de monde. Et pour cinq secondes de propos erronés à une antenne, il faut derrière parfois 1h de programme construit pour démonter une idée reçue".

"On a des profs qui se retrouvent un peu démunis en cours"

Dans sa vidéo, il en appelle d'ailleurs à la responsabilité de Gims, chanteur aux millions de fans. "On a des profs après qui se retrouvent un peu démunis en cours. On a des élèves qui disent ce n'est pas vrai, les pyramides c'était comme ça, et là il y a des discours à devoir développer en cours qui sont compliqués face à des élèves qui sont persuadés d'avoir raison parce qu'ils l'ont vu".

Alors faire ce travail de ré-information en quelque sorte, ça peut être décourageant oui, mais dit-il "ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire". Depuis la création de sa chaîne YouTube, Benjamin Brillaud a déjà mis en ligne plus de 450 vidéos sur l'histoire et l'archéologie.

