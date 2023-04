Le Zénith d'Amiens annule un concert de Starmania pour maintenir Bigflo & Oli

"Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c'est p't'être la dernière fois". Cette citation de "Dommage", de Bigflo & Oli, doit être dans la tête de nombreux fans de Starmania, après la décision du Zénith d'Amiens. La salle de spectacles annonce l'annulation d'une des dates de Starmania, le dimanche 28 avril. En cause ? La programmation, le même jour, du concert de Bigflo & Oli.

"Alertée par les réseaux sociaux, la production de Starmania a récemment constaté qu’à la suite d’une erreur du Zénith Amiens Métropole, un concert de Bigflo & Oli était programmé le 28 mai 2023 à 20h00 alors qu’une représentation de Starmania devait se tenir le même jour à 15h00. Compte tenu des spécificités techniques particulières de Starmania, la seule façon de permettre la tenue du concert de Bigflo & Oli sans annuler entièrement la venue de Starmania à Amiens consistait à annuler la représentation de Starmania du dimanche 28 mai 2023", précise le Zénith, dans un post sur Facebook. Les places pourront être remboursées auprès des points de vente.

Le Zenith présente ses excuses

Le lièvre avait été levé il y a un mois par les deux rappeurs, qui dénonçaient, dans une vidéo teintée d'humour, s'être faits "voler" le Zénith d'Amiens par Starmania. "Il se passe une énorme dinguerie, c'est la première fois dans notre carrière, on est en train de se faire voler un Zénith !" racontait Bigflo dans cette vidéo. "Notre Zénith d'Amiens est quasi complet, on a vendu 5.500 billets", ajoutait Oli.

Depuis l'annonce de l'annulation de la date de Starmania le dimanche 28 avril, les internautes sont nombreux à faire part de leur déception et de leur colère. Un raté que reconnait le Zénith, qui "présente aux spectateurs ses excuses pour la gêne occasionnée. " Car si "dans les villes de l'an deux mille" Starmania prédisait que "la vie sera bien plus facile", il n'est toujours pas possible de faire tenir deux concerts sur le même créneau. Starmania a reçu, lundi 24 avril, deux récompenses aux Molières, ceux du spectacle musical et de la création visuelle et sonore.