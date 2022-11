Le Zenith de Limoges fête ses 15 ans

En 15 ans d'existence, le Zénith de Limoges c'est 1.400.000 personnes et 565 spectacles au compteur soit une moyenne de 2.500 spectateurs pour une jauge entre 4 à 6.000 places et près d'une quarantaine de spectacles par an.

ⓘ Publicité

Des chiffres satisfaisants pour Fabien Doucet, vice-président en charge des grands équipements à Limoges Métropole, propriétaire du Zénith : "Il y a des spectacles qui attirent plus en fonction des artistes, du moment. Aujourd'hui on a une révolution dans le monde du spectacle liée à la fois au covid, aux réseaux sociaux, aux plateformes spécialisées. Je pense que les bilans sont les mêmes dans toutes les salles de spectacle. Tout est compliqué, mais on essaie de trouver des choses pour se réinventer, trouver des belles têtes d'affiche. Je ne désespère pas que ça puisse repartir à un moment donné. La crise financière ne nous aide pas non plus."

Car malgré les billets achetés à la dernière minute, la salle fait rarement le plein en ce moment reconnaît Pascale Tauzin, la directrice du Zénith : "On voit que les familles priorisent et là où elles venaient à deux ou trois spectacles, elles vont venir à un seul."

Un des plus petits Zénith de France

15 ans après sa construction, le Zénith de Limoges doit aussi jouer des coudes face à la multiplication des salles aux alentours : Châteauroux, Poitiers, Angoulême, Périgueux. Il faut donc encore et toujours convaincre les producteurs. "C'est un Zénith qui est reconnu pour sa bonne sonorisation, la salle conviviale" explique Pascale Tauzin avant de rejouter : "On fait partie d'un groupe qui a une cellule de réservation nationale, qui gère 24 salles. C'est une force pour proposer aux sociétés de production de venir."

Un meilleur accès au stationnement

Pour redresser la pente, Limoges Mtéropole va lancer des travaux de modernisation rajoute Fabien Doucet. Il y a désormais une vraie signalétique et une vraie identité visuelle sur l'ensemble du bâtiment, situé en zone nord. Le parvis va être réaménagé dans le but de faire venir des gens, "il n'était pas accueillant, triste, avec des barrières Vauban" constate l'élu.

Enfin, le gros point noir du Zénith, l'accès au parking va être revu. Les entrées et les sorties sur l'avenue Jean-Monnet vont être doublées. "On avait une problématique par rapport à la circulation, mais aussi de sécurité. D'ici deux ans, on aura deux voies d'accès et trois voies de sortie qui permettront de fluidifier les entrées et les sorties. On ne veut plus voir de voitures garées à l'extérieur des deux parkings Zéenith et Aquapolis".

Le montant des travaux est estimé entre 700 et 900.000 euros. Pour rappel, le Zénith a coûté 30 millions d'euros. Son fonctionnement annuel varie entre 200 et 300.000 euros à la charge de la collectivité, en fonction de la fréquentation.