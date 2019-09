Vivre en mode 100 % zéro déchet à la maison : un exploit ?

A Dijon, au mgasin "Day by Day" on peut tout acheter en vrac, en route vers le zéro déchet

Côte-d'Or, France

Le salon Food Use Tech ouvre ses portes ce jeudi à Dijon, l'alimentaire et les nouvelles technologies seront les sujets abordés. Il y sera notamment question du "zéro déchet", ne plus produire aucun déchet a des vertus écologiques et économiques. Mais ce modèle a ses limites : le terme "zéro déchet" ne serait-il pas mensonger ?

Nous avons rencontré une famille de Côte-d'Or tendant vers ce mode de vie, écoutez notre reportage :

"Le zéro déchet j'en suis loin, mais on a mis en place des choses et on essaye de progresser" Christelle, maman Copier

Des produits ménagers à l'alimentaire pour toute la famille, il faut s'organiser

Christelle, maman de deux enfants est comptable, il y a près d'un an elle s'est lancée ce défit avec le Conseil Départemental, maintenant elle s'en sort avec une petite poubelle par semaine pour toute la famille. Le zéro déchet ? Presque donc, mais ce n'est pas encore ça : "non, j'en suis loin ! Mais on met en place des petites choses, on nous a donné des astuces et j'essaye de progresser."

Pourtant dans la salle de bain, les flacons en plastic ont quasiment disparu. "On a plus de cotons de tige on a des oriculis biodégradables, j'utilise une pierre d'alun comme déodorant, des savons solides et puis on a plus de cotons : que des lavables, je fais aussi du dentifrice," explique Christelle devant le placard de la salle de bain.

Fabrication de "pastilles pour toilettes" maison © Radio France - Sophie Allemand

"Pour les courses je fais au plus simple, je ne suis pas encore passée au vrac" - Christelle

Dans la cuisine aussi il n'y a que des éponges et des essuies-touts lavables. C'est du côté du réfrigérateur et du garde-manger que ça se complique : "je travaille beaucoup, j'ai deux enfants, c'est un gros rythme. C'est là que l'on ne fait pas encore assez attention... Pour les courses je fais au plus simple, je ne suis pas encore passée au vrac pour acheter les pâtes ou le riz." En attendant, elle se ballade toujours avec son kit de courses : des bocaux, au cas où elle aurait l'occasion d'acheter du vrac et des sachets en tissus, pour les légumes et le pain.

"On est quand même dans une société de consommation. Le zéro déchet je pense que c'est possible mais il ne faut s'occuper que de ça et s'organiser autour de ça. Faut quand même vivre à côté ! Mais il y a déjà pleins de choses simples à mettre en place petit à petit, c'est beaucoup mieux et valorisant" explique Christelle. Cette dernière a même mis en place des règles au travail : plus de gobelets plastics par exemple, ni de couverts jetables. Elle assure avoir fortement réduit son budget depuis que la famille a entamé cette transition.

Les solutions ... et limites avec une professionnelle

Nous avons fait un tour au magasin Day by Day à Dijon, qui ne vend que des produits en vrac. "Tout est vendu sans emballage, même au niveau de l'hygiène et de la salle de bain on propose toutes les alternatives zéro déchet, explique Céline la gérante. On peut réussir à faire du zéro déchet si on complète avec des achats au marché en achetant du frais : on peut très bien y aller avec des tupperwares et les faire remplir directement par le boucher par exemple, utiliser des sachets en tissus pour le reste." C'est un processus contraignant au départ qui se met en place et qui devient ensuite une habitude, nous a confié la gérante.

"Il y a toujours des choses inévitables, comme les médicaments" - Céline, Day by Day

Elle même est passée au "zéro déchet," elle précise bien "entre guillemets" car "il y a toujours des choses inévitables. Par exemple si vous avez un traitement médicamenteux pour le moment en France, cela n'est pas possible d'acheter ses médicaments à la quantité souhaitée dans un contenant qu'on peut rendre au pharmacien. Donc dans la vie de tous les jours il y a des choses qu'on ne trouve pas : où il n'y a pas d'alternatives, mais il y en a de plus en plus."

"C'est pas évident selon les périodes : il y a des moments où on peut s'immerger à fond, d'autres où on revient à nos vieilles habitudes" : notre reportage avec une habituée du magasin Copier