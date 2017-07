Le zoo d’Amnéville accueille deux serpents géants

Le zoo d’Amnéville s’apprête à accueillir deux nouveaux pensionnaires, deux pythons réticulés. Ils arrivent au zoo ce vendredi.

L’espèce est déjà célèbre grâce au Livre de la jungle, elle a inspiré le personnage Kaa, le serpent du dessin animé. Les deux pythons réticulés arrivent au zoo d’Amnéville ce vendredi, en provenance du Burger Zoo en Hollande.

Ce sont deux belles bêtes, originaires du Sud-Est de l’Asie, "d’une taille exceptionnelle" précise le zoo d’Amnéville, les deux plus grands serpents présentés en Europe. Ils mesurent environ sept mètres et pèsent près de 80 kg. L’espèce doit son nom "à ses dessins sombres en forme de filets, sur un fond jaune à ocre clair" explique le zoo dans un communiqué. Une espèce menacée à cause du trafic et de la déforestation.

Le public pourra les admirer ce vendredi dès 14H.