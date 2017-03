Rhinocéros abattu à Thoiry : le zoo d'Amnéville renforce la surveillance de ses animaux

Après la mort d'un rhinocéros, tué par des braconniers à Thoiry, le zoo d’Amnéville a pris des mesures exceptionnelles pour la protection de ses animaux.

Le zoo d’Amnéville possède l’un des cheptels de rhinocéros blancs les plus importants de France. La mort d’un des rhinocéros du zoo de Thoiry, mardi, y a donc été vécue comme un choc.

"On était peu nombreux, ce matin-là, à ouvrir une maison de rhinocéros pour voir comment ils allaient, c’est assez choquant et préoccupant" confie David Bilger, soigneur des neuf rhinocéros du parc mosellan, installés dans un enclos fermé et protégé par une alarme.

Caméras, rondes de nuit, et peut-être gilets pare-balles ?

Les employés du zoo s’inquiètent de voir attaquer des parcs, considérés jusqu’alors comme des sanctuaires pour les animaux dont certaines parties suscitent les convoitises des trafiquants. Il a donc fallu prendre des mesures en conséquence. "Dès 2011 nous avons reçu une alerte d’Interpol sur de possibles intrusions dans les zoos et parcs animaliers européens, explique Marion Cabrol, responsable pédagogique du zoo d’Amnéville. Nous avons alors déployé un système de vidéosurveillance. Depuis mardi, nous avons doublé, voire triplé le dispositif, en achetant des caméras supplémentaires, des détecteurs de mouvement. Les rondes des gardiens de nuit ont également été augmentées, et nous avons confié des clés du parc à la police pour qu’elle puisse intervenir rapidement en cas de problème." Et si des malfaiteurs armés venaient à s’introduire dans le zoo ? "On ne peut pas les armer, admet Marion Cabrol, on réfléchit à les équiper de gilets pare-balles mais rien n’est décidé." Les zoos de Beauval et Mulhouse ont dû prendre de pareilles mesures.

Le zoo d'Amnéville compte neuf rhinocéros blancs, et accueille une naissance par an depuis 2015.