Le zoo de Beauval attend jusqu'à 80.000 visiteurs pour ce pont de l'Ascension, un record

Le pont de l'Ascension pourrait être celui de tous les records pour Beauval. Jusqu'à dimanche, le zoo attend 80.000 visiteurs. Mais pas question de revivre le chaos de l'an dernier. Avec une météo excellente tout au long du week-end, les visites devraient se répartir sur les quatre journées.

Déjà en avance sur ses chiffres annuels de fréquentation, Beauval pourrait bien faire tomber un nouveau record dimanche soir. Celui de l'affluence pour un pont de l'Ascension. Le zoo s'attend à recevoir 80.000 visiteurs d'ici dimanche. C'est 15.000 de plus que l'an dernier. Doit-on redouter des bouchons monstres et un parc saturé ? Rodolphe Delord, le directeur du zoo n'y croit pas.

D'abord, parce que le pont de l'Ascension n'est pas le seul pont du mois de mai contrairement à l'an dernier. Idem pour la météo qui s'annonce excellente tout au long du week-end. Ce n'était pas le cas en 2016 et les visiteurs s'étaient concentrés sur les seules journées du vendredi et du samedi.

Ensuite, 700 salariés de Beauval seront mobilisés. Avec des agents de sécurité et des agents de parking en plus. Pour fluidifier les accès et les entrées du parc. 18 points de restauration seront ouverts pour la pause déjeuner.

Journée rouge sur les routes

En revanche, vous n'éviterez pas les bouchons de St-Aignan-sur-Cher. L'unique accès reliant l'autoroute A 85 et le zoo de Beauval traverse toujours la ville. Le pont sur le Cher restera donc le point noir. Malgré les feux mis à l'orange. Malgré aussi le rond point installé cette année en bord de cher juste avant la montée vers le zoo.

Le nouveau rond-point en bord de Cher a remplacé des feux tricolores et devrait permettre de fluidifier la circulation © Radio France

Mais cela devrait suffire pour éviter le chaos de l'an dernier. Lorsque le zoo était inaccessible toute une matinée à cause des routes saturées. Il fallait plus d'une heure pour parcourir les 10km entre la sortie d'autoroute et le zoo.