Le zoo de Champrépus en renfort pour sauver les animaux du bassin d'Arcachon

Pour sauver 370 animaux du zoo du bassin d'Arcachon, situé à quelques kilomètres des feux de la Teste-de-Buch (Gironde), la directrice de Champrépus, son mari et une soignante se sont rendus sur place. Ils ont apporté leur aide et ont rapatrié dans la Manche, un couple de cigognes.

Véronique Darrieulat, la directrice du zoo de Champrépus et son mari Damien Carles, n'ont pas hésité à prendre le camion pour aller aider leurs confrères d'Arcachon.

"On a répondu à la demande de l'Association Française des Parcs Zoologiques qui cherchaient de l'aide pour évacuer les animaux. Nous sommes partis dès lundi matin de la Manche", commente Véronique Darrieulat, directrice du zoo de Champrépus.

"Il faisait 45 degrés, on n'arrivait plus à respirer"

Sur place, avec une quinzaine d'autres zoos français, ils ont dû capturer les animaux et les déposer dans des caisses, pour les transférer vers d'autres zoos, le tout dans un environnement difficile.

"J'en ai encore des frissons, c'était comme dans un film, avec de la fumée partout et des flammes. Il faisait 45 degrés, à la fin on n'arrivait plus à respirer, mais heureusement il y avait une dizaine de vétérinaires, environ cent soigneurs, pour que tout se passe bien", explique Véronique Darrieulat, encore fatiguée de ces deux jours intenses.

14 animaux morts dans le transfert

Au total sur les 900 animaux du zoo du bassin d'Arcachon, 370 ont été déplacés vers 23 parcs et zoos animaliers. Sur place, il reste encore 507 animaux, pris charge par les soigneurs et vétérinaires du zoo. Malheureusement, dans le transfert, 17 animaux ont péri : " Des perroquets, une loutre, un orang-outan et d'autres animaux n'ont pas survécus à la chaleur et aux fumées...", précise Véronique Darrieulat.

L'équipe de Champrépus est revenue mardi avec dans son camion un couple de cigognes du bassin d'Arcachon.