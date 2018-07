Ces trente dernières années, la population d'ours malais dans le monde a chuté de 40%. L'association Aider les ours et le zoo de Saint-Martin-la-Plaine ont organisé une journée de sensibilisation ce dimanche 22 juillet auprès des visiteurs.

En 2018, on compte 10 000 ours malais dans le monde

Loire, France

Le zoo de Saint-Martin-la-Plaine a choisi cette journée du 22 juillet 2018 pour sensibiliser les visiteurs à une espèce d'ours : les ours malais. Ils ne sont pas menacés mais vulnérables. Dans le monde, on en compte environ 10 000 et ces trente dernières années, leur population a chuté de 40%. Dans les zoos français, ils sont trois dont deux à celui de Saint-Martin-la-Plaine.

Leur espèce tend à disparaître à cause des trafics d'animaux, de la déforestation et des fermes de bile. Jérémy Boivin, responsable pédagogique au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, espère que les gens vont prendre conscience du danger pour les animaux : "Les ours malais sont menacés par les fermes de bile. Ils sont enfermés dans des cages minuscules et un robinet est relié à leur vésicule biliaire pour prélever la bile qui aurait des vertus selon la médecine chinoise."

Les visiteurs ont pu aussi discuter avec l'association Aider les Ours, fondée en 2014 par Patrick Rouxel, qui se bat pour protéger les 10 000 ours malais qui vivent dans le monde. Au-delà de la sensibilisation, l'association dit essayer de réintroduire les ours en milieu naturel et faire tout son possible pour améliorer le bien-être des ours captifs.

L'ours malais est le plus petit ours d'Asie - Jérémy Boivin