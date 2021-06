Léa, cherbourgeoise de 22 ans, crée des bracelets en hommage aux soldats morts

A 22 ans, Léa Arnoux, Cherbourgeoise, a lancé il y a un mois son auto-entreprise (K.I.A, qui signifie Killed in action - mort au combat). Cette étudiante en BTS communication à Caen crée et commercialise des bracelets en aluminium en hommage aux soldats décédés qui se sont battus pour leur pays dans des conflits anciens ou récents.

Ce bracelet-mémoire est une nouvelle version des plaques militaires que portent les soldats autour du cou. "J'en ai eu l'idée après avoir visité le Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus (Var) il y a deux ans, explique la jeune fille. Je me suis dit que des bracelets seraient mieux que les plaques de soldats que mon père porte autour du cou car ils se verraient mieux. Discrets mais visibles pour rendre hommage à tous les soldats de tous les conflits récents ou anciens."

Des commandes venues du monde entier

On y trouve gravés le prénom, le nom, la division, les dates de naissance et de mort du soldat. Chaque exemplaire est unique, et depuis quelques semaines, les commandes affluent du monde entier : "Etats-Unis, Russie, Espagne...".

C’est Frédéric, le papa, qui lui a donné le virus, lui-même passionné d'histoire. Il dispose déjà d’un grand nombre de fichiers comportant entre 16.000 et 18.000 noms de soldats, qu’il met à jour au fur et à mesure de ses recherches. Et aujourd'hui il donne un sacré coup de main à sa fille : "Elle est débordée, on ne s'attendait pas à un tel succès médiatique, on essaye de répondre à tout le monde le plus vite possible."

Ce dimanche Léa a été interviewée sur le cimetière américain de Colleville par une télé américaine.