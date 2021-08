Léa Ferney incarne pour tous les jeunes un exemple de positivisme pour la présidente de Jumps

Permettre à des jeunes issus de classe moyenne ou de quartiers populaires d'accéder au sport de haut niveau, c'est l'objectif de l'association Jumps basée à Dijon. Sa présidente, Carine Montrésor, était ce mardi 31 août, l'invitée de France bleu Bourgogne à quelques heures de l'arrivée en gare de Dijon de la jeune pongiste dijonnaise Léa Ferney, sacrée vice championne aux jeux paralympiques de Tokyo.

Cela fait quoi d'avoir dans votre association, une vice-championne Olympique ?

C'est beaucoup de fierté, de reconnaissance et bravo à cette petite qui a vraiment travailler d'arrache pied, qui s'est battue et qui est vraiment douée pour ce sport. Elle a la passion, la persévérance et elle incarne pour tous les jeunes un exemple de ces qualités et de positivisme. Franchement, ce n'était pas facile avec les conditions dues à la crise sanitaire. Elle est allée chercher la médaille. Elle a travaillé et elle est montée en puissance. Bravo à cette petite ! En plus, c'était la benjamine de l'équipe de France, 17 ans seulement, médaille d'argent. On n'a du mal à se rendre compte. En plus, elle était en finale face à la numéro 1 mondiale qui a plus de 50 ans. C'est un sacré écart d'âge. D'ici que Léa est 50 ans, elle en aura des médailles d'or ! (rire)

De quelle manière, votre association est intervenue dans son parcours d'athlète ?

Elle est plus accompagnée par la ville de Dijon, le département, la région et la fédération française de tennis adapté, le rôle de notre association est plus de la mettre en valeur, de relayer ses bons résultats. On n'intervient pas financièrement mais on est là pour la mettre en lumière ainsi que le sport adapté, notamment via les réseaux sociaux.

Vous en avez d'autres sportifs ou sportives capables d'atteindre un tel niveau de compétition ?

Oui, il y a Marine Sansinena qui a terminé troisième aux championnats du monde de canoë marathon, mais ce n'est pas une discipline olympique. On a aussi un jeune tennisman André Baudel. Il n'a que 12 ans et il est déjà dans la tournée de tennis Europe. Il fait partie de l'équipe de France et il promet. Ce sera surement un grand champion. Ils sont tous dijonnais et tous motivés pour ramener des médailles car c'est la reconnaissance suprême pour un sportif. C'est dans leur ADN.

Vous même vous avez été athlète (athlétisme)

Oui et ma raison d'être, c'est d'aider les autres, que ce soit dans l'enseignement pour les jeunes en difficulté et dans le sport. Je ne remplace pas les clubs, mais je cherche des sponsors, des partenaires pour pouvoir leur faciliter la vie. C'est vrai que quand on pratique un sport de haut niveau, on n'a pas forcément les moyens de continuer. Un sportif ne doit pas avoir besoin de se dire "ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger ou comment je vais m'habiller." Quand on est sous le feu des projecteurs, c'est facile parce qu'on rentre des JO, mais parfois un an après les sponsors les laissent. Les JO c'est tous les 4 ans et le quotidien peut devenir difficile durant cette période pour les sportifs. J'avais une championne qui a fait les Jeux de Rio, Prénam Pesse. Quand elle est arrivée là, elle avait à peine de quoi manger alors qu'elle a fait les jeux. Il faut les soutenir au quotidien et nous sommes là pour ça !

Carine Montrésor, présidente de l'association Jumps (Jeunesse Urbaine Mission Passion Sport) Copier

