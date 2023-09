Léa, jeune Landaise de 11 ans handicapée, veut courir le marathon des JO de Paris avec son papa

Léa et son papa ont développé une passion commune pour le trail et la course à pied

Qui pourra aider Léa et son papa, Ludovic, à obtenir un dossard pour participer au Marathon des JO de Paris l'an prochain ?

Léa a 11 ans, elle habite Bergouey, près d'Hagetmau dans les Landes, avec sa famille. A la suite d'un grave accident de la route lorsqu'elle avait 2 ans, elle est devenue paraplégique. Elle ne peut pas marcher, se déplace en fauteuil roulant, et a besoin de soins réguliers. Mais Léa est avant tout une pré-adolescente pleine de vie, scolarisée en classe de 6ème au collège de Mugron, et qui adore le sport.

Premier marathon en octobre prochain

Avec son papa, Ludovic, elle partage une passion commune pour la course à pied. Chaque année, père et fille se fixent ainsi comme objectif de relever un défi : il y a eu le semi-marathon des Landes en 2021 , le semi-marathon de Béhobie/Saint-Sébastien en 2022, et le 8 octobre prochain, le binôme s'alignera pour la première fois sur la distance mythique du marathon, en participant au Marathon des Landes , à Mont-de-Marsan.

"C'est un vrai moment privilégié que l'on partage tous les deux", raconte Ludovic. "Un moment de dépassement physique, beaucoup d'émotions que l'on partage, on a besoin de ça tous les deux pour surmonter le handicap."

Défi physique

Ludovic court en poussant Léa, installée dans une sorte de poussette spécialement adaptée. Une difficulté supplémentaire donc pour le papa : "La poussette en elle-même pèse une quarantaine de kilos. A cela il faut ajouter le poids de Léa. Tout ça sans assistance, bien sûr, uniquement à la force des bras...et des jambes ! ça change complètement la façon de courir car mes bras sont immobilisés", explique Ludovic.

Objectif : décrocher un dossard

Mais père et fille voient déjà plus loin...leur rêve serait de participer l'année prochaine au Marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas le marathon officiel, bien sûr, mais le "Marathon pour Tous" : un évènement sportif qui a lieu le même jour et sur le même parcours que l'épreuve olympique officielle. Le problème, c'est que les places sont chères. Obtenir un dossard est très difficile. Alors depuis quelques semaines, la famille Dolet remue ciel et terre pour tenter de décrocher le précieux sésame. Elus locaux, députés, personnalités...ils démarchent à tour de bras**. Ils ont même écrit un post Facebook dans lequel ils interpellent Tony Estanguet**, le président du comité d'organisation Paris 2024.

Sport et inclusion

Léa et son papa sont très motivés, et compte bien tout tenter pour décrocher leur dossard. "Nous permettre de courir ce Marathon, ça serait une super image pour la France, pour les JO, cela montrerait vraiment que c'est un "Marathon pour tous", insiste Ludovic. "Permettre à une petite fille handicapée de le faire, cela montrerait ce qu'est le partage, la solidarité, l'inclusion...Pour nous c'est une façon de montrer que tout est possible, malgré le handicap, qu'il faut toujours avancer et ne rien lâcher."

Par ailleurs, l'association fondée par les parents de Léa, "Léa Espoir Amitié" , organise ce samedi 9 septembre la première édition du Léa Trail, à Saint-Cricq-Chalosse. Avec, au programme, plusieurs épreuves : marche, trail de 10 km ou 17 km. Toutes les infos ICI .