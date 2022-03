Montélimar : Léa, retour à la compétition après son accident

Léa est une nageuse expérimentée qui a remporté de nombreuses compétitions, elle était aussi joueuse de rugby et enfin pompier volontaire. Et en 2018, tout s'arrête. A 18 ans, le jeune montilienne est fauchée par une voiture devant chez elle. Elle souffre d 'un important traumatisme crânien qui va endommager sa motricité. Elle perd la mobilité de son côté droit. A force de rééducation, la motricité de la jambe revient mais pas celle du bras. Il reste inerte.

Léa ne lâche rien

Mais Léa ne lâche rien. Il faut oublier le rugby où les risques d'un nouveau traumatisme crânien sont trop importants. Il faut donc dire aurevoir aux copines, ses coéquipières qui lui manquent beaucoup, cette complicité sur le terrain irremplaçable. Elle ne peut plus être pompier volontaire.

Mais nager, elle peut. Avec un bras, mais elle peut. Alors elle décide de se remettre à l'eau.

J'ai tout de suite ressenti les mêmes sensations qu'avant dans le bassin. Léa.

Et elle ressent les mêmes sensations que lorsqu'elle était valide. "Mon corps est moins lourd dans l'eau" dit-elle. Elle reprend l'entrainement à Montélimar et à force de volonté, de ténacité et de courage, elle remporte des compétitions dans sa catégorie handisport.

Elle vient de se qualifier pour les compétitions interrégionales lors des finales régionales en Haute-Savoie.

Je suis fière d'elle. ça été difficile mais on en voit le bout. Patricia, la maman de Léa.

Léa a reçu le prix de sportive du mois décerné par la ville de Montélimar. Elle ne l'a pas reçu dans une catégorie handisport. Elle l'a reçu au milieu de sportifs valides et non valides et c'est finalement ce qui lui a fait le plus plaisir.