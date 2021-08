Leclerc, Carrefour, Intermarché... quel est le supermarché préféré des Français ?

Selon un sondage Opinion Way dévoilé ce mardi, l'enseigne Leclerc est la préférée des Français, suivie de près par Carrefour. Mais d'importantes disparités existent parmi les différentes classes d'âge et de niveau de vie. Découvrez le classement des supermarchés préférés des Français.

Etes-vous plutôt Carrefour, Intermarché ou Leclerc ? Selon un son sondage Opinion Way, réalisé pour Bonial (spécialiste européen des catalogues promotionnels en ligne) et paru ce mardi dans Le Parisien, l'enseigne Leclerc est la préférée des Français. Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles faisaient majoritairement leurs achats (23%) dans les magasins d'origine bretonne, suivie par Carrefour (21%), puis un cran en-dessous par Intermarché (12%). Selon Laurent Landel, président de Bonial, ce classement reflète la répartition "en parts de marché du secteur".

Mais ce classement montre également d'importantes disparités en fonction de l'âge, du lieu de vie et des catégories socioprofessionnelles des clients. Les magasins Leclerc sont les grands gagnants au niveau national mais Carrefour remporte l'adhésion dans les grandes villes. Le client le plus représentatif de l'enseigne Leclerc est âgé de 35 à 49 ans, habite plutôt en Bretagne et fait partie de la classe populaire. En revanche, le client type de Carrefour est plus jeune - 25 à 34 ans -, habite en banlieue parisienne et gagne plus de 2.000 euros par mois.

Disparités importantes en fonction du territoire

Une chose semble certaine à la lecture des résultats de cette enquête, Leclerc et Carrefour dominent largement ce classement, loin devant Intermarché. Leclerc attire majoritairement les 35-49 ans, une clientèle familiale composée majoritairement d'ouvriers et d'employés. Carrefour remporte les suffrages chez les 18-24 ans ainsi que chez les plus de 65 ans, autant chez les bas salaires et que chez les personnes les plus aisées ou chez les inactifs.

La carte de France des supermarchés préférés des Français est également riche en enseignements. Les régions de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Centre et du Sud-Ouest préfèrent Leclerc. Le Sud-Est et l'Ile-de-France préfèrent Carrefour, tandis que l'Occitanie a placé en tête Intermarché. Enfin, les Pays de la Loire se démarquent en plébiscitant les magasins U.

Le prix, critère principal

En revanche Auchan ou Casino paient le prix de leurs supermarchés trop grands et dégringolent dans le classement, indique le sondage. Autre enseignement de l'enquête d'opinions, les clients recherchent en priorité le choix offert. Ce qui explique la domination des enseignes généralistes contrairement aux magasins de niche, comme Picard, Grand Frais ou les magasins bio. Ces derniers sont appréciés des consommateurs mais ne sont fréquentés qu'occasionnellement, en appoint et non pour remplir son frigo pour la semaine. La faute au choix insuffisant et aux tarifs plus élevés.

Certes, la volonté de la clientèle de mieux manger est en constante augmentation mais c'est encore le prix des produits qui demeure le critère le plus important. Interrogé par Le Parisien, Laurent Bonnel estime que "la crise sanitaire a renforcé" l'importante du critère du prix. Il y a des "tensions plus fortes sur le pouvoir d'achat, un budget à tenir en raison d'activité partielle, de licenciement". Au regard de l'évolution des parts de marché, ce sont les enseignes qui se sont positionnées sur les prix qui ont tiré leur épingle du jeu, comme Leclerc, Lidl, Intermarché ou Système U. Carrefour s'en sort bien grâce à sa politique de promotions.

La progression de Lidl ces dernières années en témoigne : 9% des Français ont choisi d'en faire leur magasin principal. 45% des personnes sondées ont déclaré avoir fait leur courses au moins une fois au cours de l'année écoulée dans un magasin Lidl (contre 47% pour Leclerc et 35% pour Intermarché).

*Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 5.311 personnes représentatif de la population française, selon la méthode des quotas, utilisateurs de Bonial, par questionnaire auto-administré en ligne du 26 juillet au 30 juillet 2021.