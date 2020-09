De la saucisse sèche contenant des salmonelles retirée des supermarchés après l'alerte donnée en Gironde

Dès le 21 août, le supermarché Leclerc de La Teste-de-Buch retirait de ses rayons plusieurs lots de saucisse sèche espagnole, aussi appelée fuet. Plusieurs personnes ont été malades après en avoir consommé. Les analyses ont révélé la présence de salmonelles, précise ce jeudi un communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui a établi le lien entre 18 cas de salmonelloses et les fuets fabriqués par l'établissement espagnol Embutidos Sola SA. "18 cas de salmonelloses (dont 12 concernent des enfants) ont été identifiés entre le 8 juillet et le 3 août derniers par Santé publique France" ajoute le communiqué.

Un retrait des produits partout en France

Les autorités sanitaires procèdent à un retrait dans toutes les enseignes concernées en France des lots de fuet "quelle que soit leur présentation (...) toutes dates de durabilité minimale (DDM), et portant la marque de salubrité ES-10.12147/B-CE." Et recommandent aux personnes qui détiennent encore ces produits dans leurs placards de ne pas les consommer et de les rapporter là où elles les ont achetés. Les salmonelles peuvent provoquer des diarrhées, des vomissements et de la fièvre.