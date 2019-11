Leers : La friterie cherche un repreneur

Leers, France

"J'ai fait plusieurs friteries, d'ailleurs Philippe le sait, mais je ne retrouve pas ce goût, cet esprit familial, cette convivialité." Stéphane est un habitué de la friterie de Leers, tenue par Philippe Loncke depuis 1982. Après 37 ans aux commandes de son camion, à 60 ans, il décroche son tablier pour prendre sa retraite.

"J'ai commencé par travailler dans l'agriculture", raconte Philippe. "Je voulais acheter une baraque à frites, pas précisément à Leers, et un ami de mon père qui en avait une à Leers la vendait." En 37 ans sur la place principale de Leers, Philippe a vu passer beaucoup de monde : "On est au courant des naissances, des mariages, des décès...". Même si il est parti dans une autre ville, Christophe a toujours connu la friterie et y reviens régulièrement lorsqu'il rend visite à sa mère qui habite toujours la ville. "A l'époque on faisait parfois la queue pendant une heure pour avoir des frites." raconte-t-il. Beaucoup viennent pour la bonne humeur du patron. "C'est familial ici", reconnaît Anaïs, l'employé de Philippe.

Dany Boon est un jour venu commander des frites chez Philippe © Radio France - Florent Vautier

Philippe raconte que Dany Boon, l'humoriste et acteur est venu un jour acheter des frites à Leers. Il cherche un ou des repreneurs "qui resteront dans l'esprit d'ici, la bonne humeur et la convivialité." Il reconnaît qu'aujourd'hui "c'est dur de vendre un commerce." Beaucoup d'habitués espèrent que les frites seront toujours bonnes, mais aussi que la spécialité de la friterie de Leers sera toujours au menu. Un sandwich appelé "Le spécial" : "Du vrai pain de boulanger, avec un steak, du bacon, du fromage, des oeufs et des oignons cuits sur la plaque". Bon appétit !

Pour contacter Philippe Loncke : 06 70 99 76 01