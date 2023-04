Légalisation du cannabis en Allemagne : Kehl près de Strasbourg attend des précisions sur la pratique

On pourra bientôt fumer du cannabis à Kehl, la petite ville allemande reliée par le tram à Strasbourg. C'est en tout cas le projet de la coalition en place en Allemagne, qui présenté son projet de loi très attendu mi-avril. Concrètement, si le texte est voté en l'état par les parlementaires allemands :

on pourra acheter et avoir en sa possession jusqu'à 25 grammes de cannabis

des "cannabis social clubs" verront le jour, il s'agit d'associations, limitées à 500 membres, dans lesquelles on pourra cultiver du cannabis et en consommer

chaque habitant pourra également faire pousser trois plans de cannabis chez lui

il n'y aura pas en revanche de magasins spécialisés, sauf dans quelques régions test.

Des habitants partagés

Les habitants sont partagés. Joshua, 26 ans est pour. C'est ancien consommateur de cannabis. Il estime que cette loi lui aurait facilité la vie : "c'est sûr, c'est dommage que ça n'ait pas été appliqué à l'époque où j'en consommais." Selon lui, cette drogue n'est pas dangereuse. "Beaucoup de gens disent que le cannabis est addictif, mais je ne suis pas d'accord. L'alcool, la cigarette, ça c'est addictif. Mais pas le cannabis."

Pour Jonas en revanche, c'est une mauvaise décision. A 28 ans, il consomme de temps en temps du cannabis. Mais il pense surtout aux conséquences pour sa ville. "On est déjà une petite Las Vegas, on a beaucoup de casinos, des magasins de shishas, de cigarettes." Des établissements qui sont en grande partie fréquentés par des clients français. "Avec cette loi qui arrive, le paysage de la ville va encore changer. Forcément il y a aura encore plus de monde à Kehl."

Et les Alsaciens ?

Quelle sera la place des clients et consommateurs alsaciens dans l'application de la loi ? C'est toute la question dans cette petite ville frontalière. Le maire de la ville, Wolfram Britz, est plutôt favorable à la légalisation du cannabis, mais il attend des précisions sur certains points. Notamment sur le nombre d'associations de consommateurs, et sur les contrôles. "Les déclarations de nos ministres sont très vagues. Qui va contrôler tout ça? S'il y a une limite pour le nombre des associations, ce sera naturellement plus simple. Pour moi, la question c'est aussi de savoir si, les Strasbourgeois et les Alsaciens ont le droit d'entrer dans des clubs de consommateurs." En décembre 2022, le maire de Kehl, et la maire de Strasbourg avaient envoyé un courrier commun aux ministres allemands concernés pour leur demander des précisions sur le sujet.