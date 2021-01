Légalisation du cannabis : une consultation citoyenne pour "sortir du statu quo" défend un élu LR de l'Essonne

Depuis mercredi dernier, les Franciliens peuvent participer à une consultation citoyenne sur le cannabis pour donner leur avis sur la question de la légalisation. Lancée par la mission d'information parlementaire sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis, présidée par le député LR de l'Essonne Robin Reda, cette consultation a déjà recueilli 200.000 réponses. "Un très beau démarrage. Ce chiffre montre une appétence pour ce débat. le cannabis tout le monde en parle, chez les plus jeunes, les moins jeunes, en famille, au bureau. C'est un débat que tout le monde a et qui existe trop peu dans la vie politique".

S'il est encore "trop tôt" pour tirer des conclusions de ces premières réponses, Robin Reda note une volonté de faire évoluer la législation."Les François voient bien l'impuissance de l'Etat à lutter contre les trafics de drogues, l'impunité des trafiquants. Il faut oser aborder ces débats". Mais les réticences sont fortes, notamment au sein du gouvernement. En septembre, le ministre de l'intérieur a fermement opposé une fin de non recevoir, indiquant ne pas vouloir "légaliser cette merde" .

"Je ne suis pas consommateur de drogue, je ne suis pas fumeur, même pas de tabac, et je m'en fiche, ce que je constate, c'est qu'il y a 5 millions de consommateurs et que ca fait vivre 200.000 personnes en économie souterraine". Robin Reda, élu de droite et porte-parole de Valérie Pécresse, concède avoir personnellement changé d'avis sur la question."Comme de nombreux élus locaux, (maire de Juvisy entre 2014 et 2017) confrontés au trafic de drogue , à l'impunité, aux jeunes en détresse qui sombrent dans la toxicomanie, on se dit que la législation actuelle n'est pas satisfaisante." "Je veux que le rapport donne des pistes pour sortir du statu quo".

Changer de modèle, mais pour lequel ?

Dépénaliser ou légaliser ? Pour éviter le tout répressif, qui montre ses limites, Robin Reda, met en lumière deux modèles qui existent ailleurs. Concernant la dépénalisation du cannabis récréatif, il est clairement contre. Selon lui, c'est "un modèle de la démission". "Comme à Amsterdam, où l'on tolère que l'on consomme des produits issus des trafics. Moi je m'y refuse, si on va vers une évolution de la législation, c'est pour lutter contre les trafics, pour améliorer la sécurité des Français, pour lutter contre ce qu'on a pu voir à Sevran, où des habitants sont obligés d'occuper le parking d'une résidence toute neuve pour faire face aux dealers qui essayent de miner le quartier en imposant leur trafic."

En revanche, Robin Reda est plus ouvert à "une régulation encadrée par l’État" pour "prendre en main toute la chaîne du cannabis récréatif". "De l'origine de la culture du chanvre jusqu’à la distribution dans des points sécurisés, comme des bureaux de tabac ou des boutiques spécialisées".

Ce nouveau modèle sera-t-il plus efficace ? "Ça ne pourra pas être moins efficace qu'actuellement", répond Robin Reda. "Ce que je constate sur le terrain est inadmissible pour la sécurité et la santé des Français."

