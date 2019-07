Lège-Cap-Ferret : au village vacances VVF les touristes sont tous éco-responsables

Depuis 2015 le village vacances VVF de Claouey est certifié écolabel. Ce label européen récompense les efforts de l'établissement en matière de conservation du site, de gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets.

Lège-Cap-Ferret, France

Comment faire pour préserver l'environnement en Nouvelle-Aquitaine quand la région accueille 27 millions de touristes par an ? Face aux enjeux de préservation des espaces naturels, de gestion de l'eau ou des déchets la région se mobilise pour un tourisme durable. Depuis 2003 quelques professionnels du tourisme ont rejoint le mouvement en postulant à un écolabel européen. En Gironde une dizaine de campings, d'hôtels et de centres de vacances ont décroché ce label écolo.

C'est le cas du VVF de Claouey sur la Presqu'île du Cap-Ferret. Lors de sa reconstruction le village vacances a conservé 2.000 pins maritimes dont certains sont insérés dans la terrasse des chalets en bois. Dans les "écolodges", il n'y a pas encore de toilettes sèches mais des poires de douches économiques permettent de réduire la consommation d'eau. Les lumières sont à basse consommation avec détecteur de présence. A l'entrée du village des charrettes à bras sont à disposition pour porter les valises car les voitures, elles, restent sur le parking.

Nos visiteurs utilisent des bacs à compost pour leurs déchets et vont nourrir les poules du village

- David Bonnaventure, directeur du VVF

D'ici 10 ans le VVF de Claouey aura sans doute fait des émules estime Mathieu Anglade, directeur-adjoint de l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, qui est partenaire de cet écolabel : "c'est une évolution globale de la société. _Pour l'instant ce label n'est pas déterminant dans le choix de la destination des touriste_s mais ils sont de plus en plus sensibles aux problématiques liées à l'environnement".