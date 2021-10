Legé : une journée d'hommage aux soldats de la "Grande Guerre" morts dans la commune

La commune de Legé rend hommage, toute la journée de samedi, aux 47 soldats décédés à l'hôpital militaire installé sur la commune entre 1914 et 1919. C'est une association de passionnés qui a remonté la trace de ces héros et retrouvé leurs familles.

C'est l'histoire de 47 soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, morts de maladie, souvent la tuberculose, ou de blessures, à l'hôpital militaire qui avait été installé sur cette petite commune de sud de la Loire-Atlantique, entre 1914 et 1919.

Ces soldats sont aujourd'hui inhumés dans le cimetière communal, dans le carré militaire, et qui seront pour la première fois ce samedi 2 octobre mis à l'honneur grâce à des passionnés d'histoire. "L'association des amis de Legé" a en effet travaillé pendant trois ans pour retrouver l'histoire de ces soldats mais aussi retrouver leurs descendants qui souvent ignoraient tout de leurs ancêtres.

Le carré militaire de Legé (44) © Radio France - Nicolas Crozel

Tout est parti d'une initiative similaire dans un village de l'Oise, en 2018. " Nous avons été contactés par cette commune car un soldat originaire de Legé est enterré là-bas dans le carré militaire du cimetière. Nous avons été invités à la journée d'hommage et sur le chemin du retour, nous nous sommes dits qu'il fallait absolument que nous fassions la même chose ici" raconte Jean-Marc Gaillard de l'association des amis de Legé. En effet, à Legé, un hôpital militaire a été installé entre 1914 et 1919. Il a accueilli près de 2000 soldats, 115 sont morts et ont été enterrés ici. Après la guerre, certaines familles ont récupéré les dépouilles de leurs proches, mais 47 soldats n'ont pas été "réclamés" et restent aujourd'hui encore enterrés dans la commune. Les origines sont variés, du grand Ouest de la France à la Guadeloupe en passant par la Provence, et la Tunisie.

Ecoutez le reportage de France Bleu Loire Océan sur les préparatifs de la journée Copier

Sur chaque tombe, un nom. Tous les soldats sont identifiés. "On s'est donc mis en quête de retrouver l'histoire, l'origine de ces hommes, mais aussi de rechercher leurs descendants éventuels", raconte Jean-Yves Amont qui s'est chargé de ce minutieux travail d'enquête. "J'ai retrouvé vingt-neuf familles, à chaque coup de téléphone, toujours de l'étonnement, de la surprise, de l'émotion, de la joie aussi d'en apprendre un peu plus, sur leurs ancêtres. Certaines familles ignoraient même que leur proche était inhumé quelque part. Ils le croyaient disparu" poursuit le passionné.

Plusieurs familles (des petits-neveux ou arrières petits-neveux) seront présents ce samedi pour assister à cette journée de commémoration. Au programme : cérémonie religieuse et militaire, défilé avec une fanfare, lâché de 47 ballons dans le ciel par les enfants des écoles, et une conférence avec l'historien Sébastien Burgaud.

Une exposition est aussi visible tout le mois d'octobre à la bibliothèque municipale. On y découvre les parcours de vie de chacun des soldats, ainsi que l'histoire du Couvent des Visitandines qui hébergea cet hôpital militaire.

Jean-Marc Gaillard raconte comment l'idée lui est venue de faire ce travail de recherche Copier

Une exposition retrace les parcours de vie des 47 soldats © Radio France - Nicolas Crozel

Les horaires de la bibliothèque : mardi de 16h30 à 18h30, mercredi 10h-12-30 et 15h-18h, vendredi 16h30-18h30 et samedi 10h-12h30 et 15-18h.