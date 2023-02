Légende de l'équitation normande, André Le Goupil est décédé à l'âge de 92 ans

André Le Goupil a marqué l'équitation normande et française. Il naît en 1931 à Martinvast, dans une famille d'élevage, son père avait 99 chevaux dans son exploitation de Moon-sur-Elle. Passionné, il se met à l'équitation et en 1961, André Le Goupil devient champion de France avec sa jument Jacasse B.

ⓘ Publicité

Premier cavalier civil de haut niveau

Les résultats du cavalier normand lui permettent d'être sélectionné comme remplaçant pour participer aux Jeux olympique de Tokyo en 1964 pour participer au concours complet, discipline équestre en trois étapes : le saut, le dressage et le cross country. A l'époque, c'est seulement le deuxième Français civil à atteindre la compétition, presque tous les autres étaient des militaires. Malheureusement, il n'entrera pas en piste, sa jument est boiteuse.

L'année 1968, sera la bonne. André Le Goupil est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico. Il termine 11e du concours complet en individuel et participe au parcours des Bleus par équipe qui arrivent en 4e position. Suivent les championnats d'Europe et du monde en Angleterre ou aux Pays-Bas. Le sportif poursuit sa carrière jusqu'en 1989, quand Mariachi se blesse.

Le développement de l'équitation normande

Sa carrière de sportif de haut niveau terminée, Andrée Le Goupil n'abandonne pas sa passion pour autant. Originaire de Martinvast, près de Cherbourg, il y crée un centre équestre. En 1995, il crée le concours du Grand Complet de Martinvast, une compétition reconnue dans le monde entier. L'événement prend tellement d'ampleur qu'en 2009, il faut déménager. Ce sera au célèbre Haras du Pin dans l'Orne.

Une passion des chevaux et des concours qui reste dans la famille. Les quatre fils d'André Le Goupil, André-Jacques, Pierre, Guillaume et Jean, sont tous dans le monde équestre. André-Jacques a notamment longtemps commenté les compétitions et Pierre a été retenu comme chef de piste pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.