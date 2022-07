Légion d'honneur : trois Samariens nommés chevaliers dans la promotion du 14-Juillet 2022

329 personnalités ont été distinguées dans la traditionnelle promotion de la Légion d'honneur du 14-Juillet. Et parmi ces noms, on trouve celui de trois Samariens, tous élevés au grade de chevalier. On trouve ainsi, Bénédicte Thiébaut, la maire de Roiglise, près de Roye, et présidente des maires de la Somme ; Françoise Crété, présidente de la chambre d'agriculture de la Somme ; et Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme.

Parmi les autres nominations, à noter les élévations à l'ordre de grand-croix, le grade le plus élevé, de trois personnalités : l'actrice et activiste Line Renaud, l'avocat Serge Klarsfeld et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.