Légion d'honneur : Bernard Cazeneuve et Arlette Chabot dans la première promotion du quinquennat Macron

Cette année, la promotion du 14-Juillet de la Légion d'honneur est "resserrée" avec seulement 101 personnalités promues. Parmi elles, Bernard Cazeneuve, Arlette Chabot ou le scientifique Serge Haroche.

La première promotion de la Légion d'Honneur du quinquennat Macron, révélée ce vendredi 14 juillet, est beaucoup plus petite que les précédentes, avec seulement 101 personnalités promues. "Selon la volonté du président de la République, cette promotion est exceptionnellement resserrée", explique un communiqué de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Cazeneuve directement promu commandeur

Un choix qui a pour but de "renforcer la valeur symbolique de la plus haute distinction française", explique la chancellerie. En comparaison, la première promotion du quinquennat de François Hollande, en 2012, comptait pas moins de 528 noms. La dernière en date, le 16 avril dernier, en comptait 562.

Parmi les noms célèbres issus de cette promotion, figure celui de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui accède directement au grade de commandeur, une procédure exceptionnelle autorisée pour "des carrières hors du commun". Autre ancienne ministre à être gradée, Monique Pelletier, 90 ans aujourd'hui, qui fut ministre déléguée à la Condition féminine de Valéry Giscard d'Estaing.

Personnalités culturelles et scientifiques

La doyenne française des comédiennes, Gisèle Casadesus, 103 ans, fait également partie de la promotion, où elle est élevée à la dignité de grand'croix. La comédienne Mylène Demongeot et les chefs d'orchestre François-Xavier Roth et Dominique Vellard sont promus chevaliers.

Parmi les personnalités promues, on trouve aussi la journaliste politique Arlette Chabot, faite officier de la légion d'honneur, et le chercheur Serge Haroche, promu grand officier après avoir obtenu le prix Nobel de physique en 2012, ou encore Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire. Les journalistes Véronique Robert et Stéphan Villeneuve, tués en Irak en juin dernier, ont été décorés à titre posthume.