Légion d'Honneur : des Nordistes dans une promotion qui rend hommage aux héros de la crise sanitaire

C'est une promotion exceptionnelle de la Légion d'Honneur et de l'ordre national du Mérite, qui rend hommage aux héros du Covid. Plus de la moitié des 3 884 personnes décorées font partie de ceux engagés dans la lutte contre la pandémie.

Parmi eux, on trouve plusieurs nordistes : Patrick Goldstein, le chef du pôle des urgences au CHU de Lille, Anne Goffard, la virologue à la faculté de pharmacie de Lille ou encore Karine Faure, responsable du service des maladies infectieuses au CHU de Lille.

Des personnalités du monde de la culture

Parmi les autres Nordistes décorés dans cette nouvelle promotion, on retrouve plusieurs figures du monde culturel du Nord et du Pas-de-Calais. On y retrouve Bruno Gaudichon, le directeur du musée La Piscine à Roubaix et Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens.

D'autres personnalités de la région sont aussi mises en avant : Bernard Roman,l'ancien député du Nord, Lili Leignel, 88 ans, rescapée des camps de concentration qui continue à témoigner dans les établissements scolaires, Philippe Hourdain, le président de la CCI des Hauts-de-France, Bernard Baudoux, le maire d'Aulnoy-Aymerie ou encore Jean-Marie Vuylsteker, 1er adjoint à la mairie de Tourcoing.

Par ailleurs, parmi toutes les autres personnalités présentes dans cette promotion, on peut également cite le chanteur Michel Sardou, le photographe Yann Arthus-Bertrand, le chanteur d'opéra Roberto Alagna, le violoncelliste Gautier Capuçon ou encore le réalisateur Olivier Nakache.