Légion d'honneur: la patronne de La Redoute parmi les Nordistes distingués

C'est l'une des traditions du 14 juillet: la publication du nom des personnalités qui reçoivent la légion d'honneur. Parmi les Nordistes distingués cette année: la patronne de La Redoute, mais aussi les maires de Bondues et Mouvaux ou encore le procureur de Valenciennes.

C'est l'un des incontournables du 14 juillet: la parution au Journal Officiel des nouveaux promus de la Légion d'honneur. Et plusieurs nordistes sont distingués, parmi lesquels Nathalie Balla, patronne de l'enseigne nordiste dont le siège se trouve à Roubaix. Côté société civile, est aussi distingué le docteur Bruno Pollez, médecin spécialisé en réadaptation fonctionnelle, chef du pôle handicap, dépendance et citoyenneté à l'Université Catholique de Lille. On peut aussi citer parmi les promus Nanou Rousseau, à Villeneuve d'Ascq, co-fondatrice du mouvement "Mères pour la paix".

Deux maires du Nord sont mis à l'honneur: il s'agit du maire de Bondues Patrick Delebarre ainsi que du maire de Mouvaux qui est également conseiller régional des Hauts-de-France Eric Durand.

Deux Nordistes officiant dans le monde judiciaire sont également faits chevaliers de la légion d'honneur: Nadine Marquet, médecin légiste, experte judiciaire près la cour d'appel de Douai ainsi que Jean-Philippe Vicentini, procureur de la République de Valenciennes.

Et même si elle n'est pas nordiste, on peut également citer parmi les promus la danseuse et chorégraphe Carolyn Carlson qui a été élevée au grade de commandeur de la légion d'honneur. Elle a dirigé de 2005 à 2013 le Centre National Chorégraphique de Roubaix.