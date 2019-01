Légion d'honneur : les 23 Bleus champions du monde, Michel Houellebecq et Stéphane Bern distingués pour le 1er janvier

La chancellerie de l'ordre de la légion d'honneur a distingué 402 personnes pour sa traditionnelle promotion du 1er janvier, à parité entre hommes et femmes. Les 23 joueurs de l'équipe de France de football championne du monde 2018 bénéficient d'une "promotion spéciale".

Michèle Laroque, Stéphane Bern ou encore Michel Houellebecq, comme à chaque nouvel an, la traditionnelle promotion de la légion d'honneur a été dévoilée le matin du 1er janvier. C'est la plus haute décoration honorifique, décernée par le président de la République.

Elle distingue 402 personnalités cette année, à commencer par nos champions du monde de l'équipe de France de football. Les 23 joueurs qui ont soulevé la Coupe du Monde en juillet sont élevés au rang de chevaliers. Les Bleus bénéficient d'une promotion spéciale, pour "services exceptionnels nettement caractérisés", comme les vainqueurs de France 1998 avant eux.

Michel Houellebecq distingué à l'âge de 62 ans

La chancellerie de la légion d'honneur distingue aussi le romancier Michel Houellebecq, 62 ans, auteur des Particules élémentaires en 1998 mais aussi du roman Soumission, et qui a fait polémique : il est sorti le jour de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015 et raconte l'accession au pouvoir en France d'un leader musulman. Son prochain roman, intitulé Sérotonine sort vendredi 4 janvier en librairie et promet déjà d'être un best-seller.

L'animateur Stéphane Bern, qui a lancé le loto du patrimoine, et l'actrice Michèle Laroque deviennent également chevaliers de la légion d'honneur, ainsi que Marin Sauvageon, ce jeune supporter stéphanois, tabassé et laissé pour mort, il y a deux ans à la gare de Lyon part-Dieu. Il s'était interposé face à des jeunes qui reprochaient à un couple de s'embrasser dans la rue.