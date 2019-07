Légion d'honneur : Qui sont les Auvergnats promus ce 14 juillet ?

Comme chaque année, on découvre qui sont les personnalités distinguées dans la promotion du 14 juillet 2019 de la Légion d'honneur, fondée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Parmi elles, cinq auvergnats, dont Michel Charasse, l'ancien ministre de François Mitterrand.

423 personnes figurent dans la promotion du 14 juillet 2019 de la Légion d'honneur. Thomas Pesquet, Jean-Michel Jarre, Jean-Paul Belmondo, d'anciens résistants et des héros de l'attentat de Strasbourg vont recevoir la plus élevée des distinctions nationales françaises. Parmi les personnes qui ont été honorées, on retrouve cinq auvergnats. Ils rejoignent le chef Régis Marcon ou la députée Odile Saugues, honorés en début d'année lors de la promotion du 1er janvier.

Michel Charasse, le mitterrandien

Il est la personnalité la plus médiatique des cinq auvergnats distingués ce 14 juillet 2019. Chevalier de la Légion d'honneur depuis 2011, Michel Charasse, l'ancien conseiller et ministre de François Mitterrand, a été promu officier de la Légion d'honneur, ce dimanche 14 juillet. Il s'est retiré de la vie publique après avoir quitté cette année le Conseil constitutionnel après neuf ans de mandat. L'ancien maire de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme) a un rapport amical avec le Président de la République Emmanuel Macron, qu'il a invité au Lac Chauvet, là ou l'ancien président François Mitterrand passait chaque été. Né le 8 juillet 1941 à Chamalières, il vient de fêter ses 78 ans.

Jacques Marescaux, le scientifique

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, le président a nommé au grade de commandeur de la Légion d'Honneur Jacques Marescaux. Ce natif de Clermont-Ferrand a fait toute sa carrière de praticien hospitalier et chirurgien en Alsace, à Strasbourg. C'est de là-bas qu'il dirige l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif.

Agnès Poulbot, l'inventrice

La "femme de l'année 2019" du secteur automobile, selon l’association Wave, a été promue au grade de chevalier par le Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Cette experte en conception de pneus pour poids lourd de Michelin a un doctorat en mathématiques appliquées, Elle a consacré, avec son collègue Jacques Barraud, décédé en 2016, quatre années de recherche au développement d’un nouveau design de bande de roulement, qui permet au pneu de se régénérer au fur à mesure de son usure. Elle a remporté le prix de l'inventeur européen, remis par l'office européen des brevets. Elle travaille depuis 1996 pour le manufacturier clermontois.

Catherine Halberstadt, la banquière

Cette ancienne diplômée de l'ESC Clermont est membre du directoire de BPCE et directrice générale en charge des Ressources humaines du groupe depuis le 1er novembre 2018. Elle a, tout au long de sa carrière, occupé de nombreuses fonctions au sein de la Banque Populaire du Massif Central comme directrice générale adjoint ou encore directrice financière. Sa promotion a été proposée par le Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

Brigitte Rivoire-Letellier, la notaire

Brigitte Rivoire-Letellier est ancienne notaire à la résidence de Clermont-Ferrand. Elle a aussi présidé la chambre départementale des notaires. Sur proposition de la ministre de la justice, Nicole Belloubet, elle a été nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur