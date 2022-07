Légion d'honneur : Serge Klarsfeld, Line Renaud et Jean-Pierre Raffarin accèdent à la plus haute distinction

La promotion de la légion d'honneur du 14-Juillet a été publiée au Journal officiel. Serge Klarsfeld, Line Renaud et Jean-Pierre Raffarin accèdent à la plus haute distinction, le grade de grand-croix de la légion d'honneur. Sont aussi distingués Alain Fischer, Jean-Michel Blanquer, et des sportifs.