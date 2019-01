Légionelles dans l'eau : la fin du cauchemar à Valenton

Le cauchemar est terminé pour 380 foyers à Valenton dans le Val de Marne. Depuis plus de 3 semaines, leur bailleur (Immobilier 3F) leur interdisait de prendre des douches chaudes. En cause : un taux anormal de légionelles dans les canalisations.

Valenton, France

Après le traitement au chlore, qui a duré 15 jours au mois de janvier, le bailleur a fait faire de nouvelles analyses. Immobilier 3F a eu les résultats ce jeudi soir et nous a assuré que le niveau de légionelles dans l'eau était de nouveau à un stade normal.

Un autre problème d'eau était arrivé l'année précédente, pendant un mois, cette fois 3 semaines... À chaque fois, les locataires sont obligés de vivre dans des conditions sanitaires insupportables. "Mon fils est malade en ce moment je ne sais pas si c'est à cause de l'eau... On a peur de l'eau maintenant !" Cela fait partie des témoignages recueillis sur place où une simple affiche est placardée dans la cage d'escalier.

L'affiche collée à côté des boites aux lettres dans le hall des immeubles des résidences du Petit-Etang © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les informations du bailleur affichées dans le hall des immeubles des résidences du Petit-Etang à Valenton © Radio France - Laëtitia Heuveline

On a chauffé de l'eau et on l'a mise dans un seau pour se laver pendant trois semaines !

La légionellose pulmonaire ou maladie du légionnaire s'attrape en respirant des micro goutelettes d'eau contaminée, c'est une affection très grave. En revanche, il existe aussi une forme plus bénine qui ressemble à la grippe, la "fièvre de Pontiac". Une des locataires, Patricia, a tout de suite fait le lien avec sa fille et sa petite fille : "Au début les médecins les ont soignées pour une grippe, finalement les antibiotiques marchaient pas, on leur en a donné d'autres. Je pense que c'était ça !"