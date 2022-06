Législative : une députée de la majorité se dit prête à voter contre la réforme des retraites à 65 ans

Dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, c'est la candidate RN Alexandra Masson, qui est arrivée en tête avec 28,87% des voix. Deuxième et donc également qualifiée, la député sortante, Ensemble/Majorité présidentielle, Alexandra Valetta-Ardisson. Elle a 6,5 points de retard.

Comment expliquez-vous ce retard ?

"Je l'explique par un contexte national qui, on le savait d'avance vu les scores du Rassemblement national, surtout sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, serait compliqué. Je l'explique aussi de par la montée en puissance de NUPES. Je l'explique également par l'implantation du candidat LR (Roger Roux) qui est vraiment très implanté sur son territoire, sur son nom, sur son canton."

Vous l'expliquez donc par 'le contexte national', ça veut dire que c'est la faute du gouvernement ?

"Non. On voit bien déjà que c'est extrêmement rare de réussir à avoir un deuxième quinquennat, d'être réélu pour un président de la République une deuxième fois. Emmanuel Macron l'a fait. Nous sommes en plus dans un contexte international avec une guerre en Ukraine qui complique les choses. On sort d'une période compliquée également avec la pandémie. Tout ça a mis bout à bout, nous savions que ça allait être extrêmement compliqué."

Le pouvoir d'achat semble être la préoccupation principale

"C'est une véritable préoccupation de tout le monde, moi la première. C'est pour ça justement que _la première loi qui sera votée par la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale est une loi justement pour favoriser le pouvoir d'achat_."

La retraite à 65 ans voulue par Emmanuel Macron semble aussi au cœur du mécontentement

"C'est un véritable sujet. C'est pour ça que le président de la République a annoncé qu'il revoyait sa copie et qu'on reverrait ensemble la copie. Le projet qui était prévu il y a quelques années par Emmanuel Macron ne sera plus le même que celui qu'il va nous proposer à nous, à l'Assemblée Nationale. C'est aussi à nous d'adapter, de porter la voix de nos territoires. Je veux absolument que la pénibilité du travail soit pris en considération. _On ne peut pas mettre tout le monde au même âge à la retraite_. Quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, qui avait un métier physique, qui avait des métiers éprouvants, ne peuvent pas partir à la retraite en même temps que quelques des personnes qui ont un métier entre guillemets moins fatiguant."

Vous allez vous positionner contre le gouvernement ?

"Je vais être vigilante au texte qui sera proposé. S'il n'y a pas une adaptabilité sur ce texte, évidemment, je proposerai les amendements qu'il faut et je suis prête à voter contre certaines mesures du gouvernement si elles ne vont pas pour moi dans le bon sens. Je l'ai déjà fait lors du précédent quinquennat, notamment sur la loi asile immigration. Je n'aurai aucun problème à le refaire si jamais le projet qui sera présenté par le gouvernement ne va pas dans le sens qui me paraît être le bon."