Législatives : découvrez les candidats déclarés en Vaucluse

Les 12 et 19 juin, plus de 410.000 Vauclusiens sont appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux députés. En 2017, pas moins de 68 binômes s'étaient présentés dans les cinq circonscriptions du département. Combien seront-ils cette fois-ci ? On vous révèle les noms des premiers candidats déclarés.