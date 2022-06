Législatives 2022 : Formation et emploi au cœur de la 2e circonscription du Cher

Le taux de chômage y reste parmi les plus élevés de la région Centre-Val de Loire, entre 10 et 11 %. Vierzon ne s'est jamais remis de la fermeture de ses usines depuis trente ans. La fermeture de Comatelec à Saint-Florent sur Cher (93 emplois supprimés fin 2020) et de Rosières à Lunery (73 postes l'année dernière) nous rappellent que la mutation est toujours en cours. On n'arrive pas à descendre sous cette barre des 10 % de chômeurs dans le Vierzonnais.

Le niveau de formation est moins élevé qu'ailleurs et malgré cela des métiers accessibles ne trouvent pas preneurs comme celui de chauffeur de bus, déplore Isabelle Azévédo, conseillère en insertion à Vierzon : "C'est un métier en tension, les formations sont financées à 100 %. Elles ne sont pas très loin d'ici, elles ne durent pas très longtemps et ne sont pas très lourdes. Et pourtant nous avons énormément de difficultés à trouver des candidats. Il y a une pénibilité dans ce secteur d'activité qui effraie les potentiels intéressés. C'est un métier avec une grande amplitude horaire et souvent à temps partiel. Ce qui rebute beaucoup." Certaines tournées de transport scolaire seront compliquées à la prochaine rentrée.

le futur campus numérique de Vierzon dans le bâtiment B3 de l'ancienne usine Société Française - Michel Benoit

Vierzon n'a pas d'antenne universitaire : c'est un gros manque. Un campus connecté a néanmoins ouvert et surtout depuis deux ans, dans la foulée de Ledger, une école, Algosup, forme des informaticiens. Beaucoup de ces étudiants découvrent le Vierzonnais : " Vierzon, ce n'est pas forcément la ville qui attire le plus au départ " reconnait cet élève d'Algosup. "Mais on peut voir avec le campus connecté que cela se développe pas mal. On sent qu'il va y avoir un vrai renouveau pour cette ville. L'immobilier est très abordable, mais on voit qu'il reste pas mal de commerces abandonnés. A part ça, la ville est plutôt bien. Le coût de la vie est assez bas."

Jean-Michel Garibal, président de l'association " Hangar et tout camion, c'est non " © Radio France - Michel Benoit

La reconversion de l'ancienne usine Société Française en campus numérique, va transfigurer le centre ville. Ce sera pour 2023. Date à laquelle doit s'implanter la plate-forme logistique Virtuo : trois-cents emplois promis, une emprise de 17 hectares et des centaines de camions chaque jour, dénoncés par une association d'opposants. Pour le président de " Hangar et tout camion, c'est non " les promoteurs du projet jouent sur la détresse locale pour amadouer les maires : "Pour nous, c'est une vision économique à court terme " assène Jean-Michel Garibal. "Cela pourra marcher quelques années, cela apportera certainement un peu de richesse mais ce type d'emploi n'est pas durable. Et à quel coût environnemental ! On est complètement hors sujet si on ramène ce projet dans le contexte du réchauffement climatique." Une plate-forme comparable est également prévue à la Chapelle-Saint-Ursin, toujours sur cette circonscription. Rien que sur le Vierzonnais, on estime à 1.250 le nombre d'emplois à pourvoir. La moitié ne trouvent pas preneurs.