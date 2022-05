Législatives à Nice : la candidate de gauche croit à la victoire face notamment à Eric Ciotti

LFI and left-wing parties announce electoral agreement for 2022 legislative elections

La candidate de la 1re circonscription des Alpes-Maritimes de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES), c'est Anne-Laure Chaintron. Elle sera face à Eric Ciotti (LR), Graig Monetti (majorité présidentielle) ou Muriel Vitteti (RN). Invitée du 8h20, elle croit à la victoire même si le député sortant Les Républicains est favori.

Qu'est-ce que l'Union de la Gauche ?

Une union populaire. Il y a bien sûr la France insoumise dedans, mais aussi plein de personnalités qui sont venues nous rejoindre pendant toute la campagne. On travaille avec les écologistes, le PS et le PC. Il y a eu des semaines de discussions, de négociations et je pense que c'est logique pour les électeurs.

À LFI avez-vous mangé finalement les socialistes et les écologistes ?

Je ne vois pas du tout ça comme ça. Nous allons porter tous le même programme. Il y a quand même énormément de militants. Moi, je connais plus les militants que les cadres indépendants, ils sont ravis de ces formations politiques. Cette union paraît logique pour beaucoup de gens.

Avez-vous une chance face au député sortant Eric Ciotti ?

Il fallait y aller. On a beaucoup entendu qu'à Nice il n'y avait qu'à droite et l'extrême droite. Pour moi Ciotti est très proche de ces deux là, il est vraiment entre les deux. On croit complètement en nos chances. On a fait des résultats nationaux sur Nice élevés à la présidentielle. Contrairement à ce qu'on entend tout le temps, en fait il y a des gens de gauche et de l'écologie ici.

Marine Le Pen vous accuse de vouloir régulariser les clandestins et désarmer la police ?

On connaît la frontière avec l'Italie sur la Côte d'Azur. Qu'est ce qu'on fait ? On les renvoie chez eux. Ce n'est pas possible de faire ça.

Et désarmer la police ?

Ça me paraît plutôt une bonne chose vu qu'on vient de subir pendant les cinq dernières années. Je parle du système qui fait que la police est armée. On a bien vu dans beaucoup de manifestations les problématiques que ça pose.

Vous n'êtes pas une politicienne, vous avez un travail ?

Je suis instit. Heureusement je ne suis pas toute seule, loin de là. On a des équipes derrière, on a pas mal de personnes qui sont mobilisées, ça fait quand même cinq ans que je milite à la France Insoumise. On concilie un peu les deux. C'est quelques semaines de campagne.