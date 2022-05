Alexandra Martin, candidate LR/Nouvelle Energie : "David Lisnard peut devenir Président de la République"

Alexandra Martin est candidate Nouvelle Energie/LR dans la 8ème circonscription, celle de Cannes. Elle était l'invitée du 8h20 de France Bleu Azur à retrouver aussi en vidéo.

Etes-vous la candidate de LR ou de Nouvelle Energie ou des deux ?

"J'ai obtenu effectivement le soutien du comité départemental unanime des Républicains et j'ai le soutien effectivement de Nouvelle énergie. Le parti fondé par David Lisnard et LR sont absolument deux étiquettes de label tout à fait complémentaires. Je me revendique de la droite classique, une droite authentique. J'ai commencé à militer à droite à l'âge de 18 ans, j'ai 53 ans."

Qu'est ce qui vous différencie d'un candidat à horizon, par exemple de Christian Estrosi ou d'un candidat à la République en marche ?

"Ce qui me différencie dans un premier temps, j'ai envie de dire c'est la fidélité à mes convictions, la solidité de mes convictions. Je n'ai jamais varié, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, être de droite, c'est affirmer l'autorité, le mérite, le travail, la sécurité, le régalien. On voit comment Emmanuel Macron a géré son quinquennat, je crois que le régalien a été vraiment l'angle mort d'Emmanuel Macron et qu'aujourd'hui on ne peut pas affirmer qu'Emmanuel Macron a mené une politique de droite, ni même une politique de gauche.

Il n'est pas de droite, Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron est du parti opportuniste. Il gouverne au gré de l'actualité des sondages, mais certainement pas avec des convictions que nous nous avons chevillée au corps et que nous avons avec Les Républicains et Nouvelle Energie.

Si je poursuis votre pensée, ça veut dire que Christian Estrosi, Hubert Falco, Renaud Muselier, ils sont dans ce parti des opportunistes ?

Je pense qu'avec Emmanuel Macron réélu, il doit y avoir pas mal de ministères qui vont être ouverts. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique.

Est-ce qu'il y aura d'autres candidats nouvelle énergie à ces législatives dans les Alpes-Maritimes ?

A ce stade, pour l'instant, je suis la seule dans les Alpes-Maritimes à porter le label et le soutien de Nouvelle Energie mais il y a près de 30 candidats en France aux législatives qui ont sollicité le soutien de Nouvelle Energie et qui l'ont obtenu.

C'est le premier acte avec David Lisnard, président des maires, pour mettre en orbite David Lisnard, président de la République dans cinq ans ?

Je crois que David Lisnard s'est mis en orbite déjà avec sa tribune sur la lutte contre la bureaucratie il y a déjà plusieurs mois. Il peut devenir Président de la République. Nouvelle Energie a cette ambition de régénérer le corpus idéologique de la droite. Nous sommes une droite qui refuse l'autisme, une droite qui ne veut pas reconstruire l'Histoire, une droite qui veut affirmer, comme le dit David Lisnard, la performance publique, voilà l'unité de la nation. Une droite qui n'a pas envie de détruire cette unité de la nation. Emmanuel Macron vient d'être élu et déjà des vitrines sont cassées à Paris.

Quelle députée serez-vous ?

Une députée qui va s'engager dans des enjeux locaux bien sûr, et nationaux. _ M_a candidature s'inscrit dans un parcours professionnel et militant qui s'est développé depuis près de 27 ans dans cette circonscription au service des Cannois, au service de l'agglomération que j'ai concouru à bâtir avec les maires des communes membres, avec Sébastien Leroy, avec Bernard Brochand, avec Henri Leroy, avec David Lisnard, évidemment. Je suis proche de ces élus. Je travaille avec eux en proximité et en confiance depuis très longtemps. Je connais tous les dossiers, je connais leurs contraintes de l'intérieur et ça, je crois que c'est un atout considérable pour pouvoir être le porte voix des habitants évidemment d'abord, et des maires à l'Assemblée nationale. Je veux défendre des combats prioritaires comme le pouvoir d'achat, comme l'écologie, la sécurité et une justice juste. L'Unité de la nation, la performance publique, les comptes de l'Etat, voilà la vie a eu bon dos, souvent pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.