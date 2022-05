Législatives en Dordogne : des motards appellent à ne pas voter pour la majorité à cause du contrôle technique

"On a pris une décision qui est commune : on va inciter les motards à ne pas voter pour ces gens de La République en Marche, Renaissance et compagnie", dénonce Daniel Julliot, la coordinateur des motards en colère de Dordogne ce lundi, à propos des élections législatives qui auront lieu en juin prochain. La fédération veut marquer le coup, après l'annonce de la mise en place du contrôle technique pour les deux roues, à partir du 1er octobre prochain. Le Conseil d'Etat a rendu son avis la semaine dernière, et la France doit s'aligner sur la réglementation européenne. Désormais, les motards devront passer le contrôle technique tous les deux ans.

"C'est le dernier round"

"Les législatives arrivent, c'est le dernier round que l'on peut mener. Et on va le mener, on est déterminés", ajoute Daniel Julliot. Il ne comprend pas que les motos doivent passer le contrôle technique, pour lui ça n'a aucune utilité. "Je ne vois pas un motard, moi le premier, qui va monter sur une moto qui est dangereuse, qui n'a pas de freins ou qui est mal équilibrée, dénonce-t-il. C'est ma peau que je joue, ce n'est pas un papier vert qui va changer quelque chose. C'est ma peau !"