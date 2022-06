Duel dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes entre l'estrosiste macroniste Graig Monetti et le député sortant LR, Éric Ciotti. Malheur au vaincu dimanche pour le second tour.

Législatives : Éric Ciotti tacle son adversaire Graig Monetti et accuse la mairie de Nice

C'est l'une des circonscriptions en France qui sera sous le feu des projecteurs ce dimanche lors du second tour des élections législatives : la première circonscription des Alpes-Maritimes, celle de Nice (centre-ville, le port). En duel, le candidat de la majorité présidentielle (Ensemble) et conseiller municipal de Nice, Graig Monetti, et face à lui, le député LR sortant, Éric Ciotti. Ce dernier est arrivé en tête lors du premier tour.

"Comment les Niçois peuvent penser être défendus par quelqu'un qui n'a pas de convictions ?"

"Je suis un homme de droite, je veux rassembler. J'ai du respect pour toutes les convictions tant qu'elles sont sincères. Il faut arrêter d'insulter des Français qui ont émis un vote de colère, dit Éric Ciotti. Quand les convictions sont sincères, même si je m'y oppose de toutes mes forces, je les respecte. Mais quand on a des convictions qui changent, par opportunisme, pour avoir des postes, des places. Comment les Niçois peuvent penser être défendus par quelqu'un qui n'a pas de convictions ?"

"C'est un système municipal politique qui est mis au service d'un candidat."

"Il y a eu des centaines de millions d'euros d'annonces de projets dans ma circonscription. Chaque jour, il y a une manifestation officielle ou pseudo officielle. C'est un système municipal politique qui est mis au service d'un candidat. Tous les moyens municipaux."