Législatives et grands travaux : le maire de Châteauroux fait le point

À six semaines des élections législatives, Gil Avérous observe avec attention mais avec une certaine distance l'échiquier politique. "À chaque fois, on me demande si ça m'intéresse. Je ne le suis pas du tout. J'ai pris un engagement auprès des Castelroussins, ça me suffit, je suis attaché à mon territoire", affirme le maire de Châteauroux, invité de France Bleu Berry ce mardi. Deux candidats Les Républicains sont investis dans l'Indre : Alix Fruchon pour la première circonscription et Nicolas Forissier dans la seconde. "Je souhaite que nos députés travaillent de manière constructive et répondent à la main tendue par Emmanuel Macron", indique Gil Avérous.

Quelques frictions sont apparues au lendemain du premier tour de la présidentielle, lors de la déroute de Valérie Pécresse. "La position de mon parti qui était de ne pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne me satisfait pas. Les deux ne sont pas comparables, c'est pour ça que j'ai pris mes distances", rappelle-t-il, en référence à sa démission de son poste de président du comité des maires LR. "Il ne faut pas une opposition bête et méchante mais qu'on fasse passer notre pays avant nos intérêts partisans. Si on n'est pas constructif, j'en tirerai les conséquences le moment venu", ajoute-t-il.

De nombreux dossiers en cours à Châteauroux

Gil Avérous s'est également penché sur plusieurs dossiers en cours à Châteauroux. La rénovation des églises est notamment une priorité. Une première phase de huit millions d'euros sur trois ans est entamée. L'urgence concerne l'église Saint-André. "On va reprendre les deux tours nord et sud et le narthex. Il y a des confortements dans la rosace car des morceaux de pierre sont tombés. Ce ne sont pas des travaux de confort, ils sont essentiels et urgents après 60 ans sans intervention", indique le maire LR.

Une enveloppe totale de 28 millions d'euros est prévue sur les dix prochaines années

Et puis quel avenir pour les trois colonnes bleu-blanc-rouge situées place de la République ? Elles vont être retirées. "On a un problème d'étanchéité du parking souterrain du centre-ville. On a besoin de retirer les pavés", explique le maire castelroussin. "On va complètement restructurer cette place qui a été un peu loupée à l'origine. Elle est trop minérale, elle manque de verdure et d'éclairages. Les colonnes ont beaucoup vieillies, elles sont dégradées à chaque manifestation.

Pourquoi alors ne pas les rénover ? "La question s'est posée mais c'est assez lourd, il faudrait les ramener en usine à Buzançais. J'avais rencontré l'artiste au lendemain de mon élection en 2014. Ces trois piliers incarnent les valeurs de la devise de la République et ont leur place devant la mairie. Il comprenait très bien qu'on les enlève et que ce n'était pas pour les remettre ailleurs", souligne Gil Avérous.