"LEglise a besoin de vos dons" : le diocèse d'Avranches-Coutances lance la campagne du denier 2017

C'est le lancement de la campagne du denier de L’Église pour l'année 2017 dans le diocèse d'Avranches-Coutances comme dans les cing autres diocèses normands qui travaillent ensemble depuis 2011 pour la promotion de cette campagne, moment fort de la vie de L’Église. L'Église ne vit que de dons.

Avis aux généreux donateurs : les six diocèses de Normandie lancent ensemble la campagne 2017 du denier de L’Église, moment fort de la vie de L’Église, qui ne vit que grâce à ces dons.Et pour le diocèse de Coutances-Avranches, il faut convaincre de nouveaux donateurs parce que si la somme récoltée a augmenté de 2 % l'an dernier, le nombre de donateurs lui est en baisse de plus de 3,5%. Un peu plus de 15000 donateurs l'an dernier. Moins nombreux donc mais plus généreux avec un don moyen de 122 euros. C'est 6 euros de plus qu'en 2015.

Séduire de nouveaux donateurs

Mais pour maintenir le niveau de collecte, et bien il faut trouver chaque année entre 8 et 10 % de nouveaux donateurs et les encourager à rester. Pour ça L’Église s'est aussi adaptée à son temps et démarche sur Internet depuis 2016 avec des mails adressés au début de l'Avent et à Noël. Et les prélèvements en ligne ont augmenté de moitié et dépasse aujourd'hui les 5 % des dons. La majorité se faisant toujours par chèque. Cette année, un site internet est aussi dédié au denier.

A quoi sert l'argent récolté ?

L'argent récolté; plus d'1,8 millions en 2016, sert à payer les prêtres; les loger et aussi par exemple former les laïcs ou soutenir les prêtres âgés. Dans le diocèse d'Avranches Coutances, 62 prêtres sont en activités, 85 à la retraite.