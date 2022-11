Léna une rottweiler attend une famille depuis deux ans à la SPA de Nîmes

Une chienne rottweiler attend depuis deux ans sa famille. Léna a rejoint la SPA de Nîmes en mars 2020, pendant le confinement. Son propriétaire n'en voulait plus car il la considérait trop dangereuse. Pourtant lors de son arrivée, la chienne très craintive surtout auprès des enfants, n'a aucune once d'agressivité. Emeline, salariée du refuge depuis une dizaine d'années, en est certaine, les préjugés sur cette race sont un frein. Beaucoup de monde ont encore peur de ces chiens de catégorie 2 ( Chien de garde et de défense) .

ⓘ Publicité

"Elle a son petit caractère, mais elle adore les caresses, elle a même son coussin dans nos bureaux - Emeline salarié de la SPA

Après de nombreuses annonces sur les réseaux sociaux, personne n'est venu rencontrer la chienne mais Emeline ne désespère pas. Pour avoir un rottweiler, la salariée rappelle tout de même qu'il faut un permis de détention et déclarer le chien à la préfecture. Si vous craquez pour Léna, elle vous attend route de Sauve à quelques kilomètres de Nîmes à la SPA.