À Lencouacq les chasseurs sont pris entre deux feux

Des "insultes", des "gestes de mécontentement de plus en plus courant" contre les chasseurs voilà ce que relate le président de l'ACCA de Lencouacq (Landes) sur la page Facebook de la commune. Si la chasse est sujette à de multiples polémiques au niveau national ces dernières années, elle agite aussi la vie de ce petit village de 400 habitants au nord des Landes.

Des sangliers jusqu'en cœur de village

Il faut dire que Lencouacq comme les communes voisines font face à des sangliers de plus en plus envahissants. Les animaux, qui vivaient il y a quelques années au nord de la commune, sont désormais présents dans le sud jusqu'au cœur du village. Philippe qui habite à 150 mètres de l'église le constate chaque semaine sur son terrain. Le suidé en a fait son garde-manger et la terre est régulièrement labourée. "Ils ravagent tout à différentes profondeurs selon leur taille parce qu'il y en a qui font 30 kilos, 50, 80, 110" raconte-t-il en nous faisant faire le tour de sa propriété. "La prochaine étape pour nous c'est clôturer tout autour de l'airial. C'est une dépense de 5 à 6.000 € minimum" confie Philippe.

En attendant, comme d'autres habitants il appelle l'ACCA, l'association des chasseurs que préside Florian Descac. "On me demande si l'on peut venir chasser le plus vite possible". Forcément, avec des suidés jusque dans le village, les chasseurs eux aussi s'en approchent. "Pas plus tard qu'hier on en a tiré un là, il s'est réfugié ici" raconte-t-il en montrant le cimetière de la commune sur la carte, "à 650 m à vol d'oiseau de la mairie" complète-t-il.

Les sangliers labourent régulièrement le terrain de Philippe situé à à peine 150 mètres de l'église de Lencouacq. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"On n'ose pas sortir de crainte de recevoir des plombs"

La présence des chasseurs provoque des tensions. Parmi les griefs : des vitesses excessives sur les petits chemins, des voitures garées sur les routes, des chasseurs dans les propriétés privées ou encore des distances de sécurité non respectées selon les habitants que nous avons rencontrés. "Chaque fois qu'il y a des battues aux alentours de notre habitation, les 150 mètres ne sont pas respectés" explique une habitante. "On n'ose pas sortir de crainte de recevoir des plombs, déjà que nous avons eu peur il y a quelques années et que mon mari en a une crainte folle" ajoute-t-elle en déplorant des altercations et un dialogue totalement rompu.

"Il faut déloger le gibier" se défend le président de l'ACCA

Le président des chasseurs assure, lui, respecter les règles de sécurité, installer des panneaux lors des battues, et respecter les distances de tirs. "Il faut déloger le gibier" se défend Florian Descac.

Le président de l'ACCA de Lencouacq explique les méthodes des chasseurs : "On essaie de fermer un carré, les premières maisons sont à 300 mètres. La zone de tir se fait derrière et derrière il n'y a pas de maison, et les maisons encadrées dans la traque on ne met que les chiens". Selon lui les chasseurs armés à proximité des maisons sont rares, il s'agit de lui-même ou d'un membre de confiance de l'ACCA : "c'est vraiment en dernier recours que je prends l'arme, ce sera alors pour anticiper un sanglier au ferme, tenu par les chiens mais c'est exceptionnel".