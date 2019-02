Lens : les étudiants de l'IUT aux fourneaux pour les personnes sans-abri

Lens, France

Couscous, spectacle de danse, concert de saxophone, les étudiants de deuxième année de l'IUT de Lens ont vu les choses en grand pour ce second repas de l'année offert à une vingtaine de personnes sans-abri. Après le 22 décembre à Douai, ils ont réitéré leur opération "Repas pour tous" ce samedi à Lens.

"La solitude c'est le problème majeur, confie Raphael. Mais se retrouver en groupe comme ça, c'est un pincement au coeur." Comme Raphael la plupart des pensionnaires de l'association de solidarité active La Boussole ont loué la convivialité de l'événement, un bon moyen d'échapper le temps d'une journée à la précarité du quotidien. C'est encore plus le cas pour Viviane, qui n'est pas pensionnaire mais seulement de passage, en tant que bénéficiaire du plan "Grand Froid" : "Le soir on sait où on est, le lendemain on ne sait pas. On n'a pas de projets ni à court terme ni à long terme."

l'IUT de Lens aimerait pérenniser dans le temps son opération "Repas pour tous". © Radio France - Pierre-François Plessis

Un moment de partage

Ce quotidien, les étudiants de l'IUT ont pu l'éprouver à travers les récits de leurs invités. "On parle de leur vie, de la notre, de l'actualité, explique Lucas, étudiant en licence, l'un des fondateurs du projet. On apprend plein de choses sur le plan humain." A tel point que Marina, déjà présente l'année dernière, a absolument tenu à revenir. Elle est coiffeuse, et est venue proposer gratuitement ses services : "L'année dernière j'en suis sortie avec plein d'amour dans le coeur donc j'ai renouvelé l'expérience."

Reportage "Repas pour tous" à Lens Copier

C'est la troisième année d'existence de l'opération "Repas pour tous". L'école veut inciter ses élèves à organiser des événements en toute autonomie. "Les étudiants ont dû tout faire, démarcher des entreprises pour financer ce repas seuls", explique Frédéric Martin, professeur à l'IUT. Au départ, le thème de l'événement n'était pas imposé : "Ce sont deux étudiantes, dont l'une travaillait avec ActionFroid à Douai, qui ont eu cette idée il y a deux ans. Donc le projet a été repris pour les promos suivantes." L'IUT aimerait pérenniser l'opération au fil des ans. Un processus en bonne voie, puisque dès samedi, des élèves de première année étaient présents pour observer leurs aînés afin de reprendre le flambeau dès l'année prochaine.