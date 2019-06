Lens privé de Ligue 1, les réactions des joueurs et des supporters

Les supporters sang et or ont le coeur gros ce lundi après la défaite de Lens face à Dijon (3-1) en match retour des barrages d'accession à la Ligue 1 de football. Revue de tweets des joueurs et des fans du club artésien.

Les joueurs avaient à peine rejoint les vestiaires que la déception se lisait sur les réseaux sociaux. A commencer par le vestiaire sang et or et le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde :

Merci pour vos messages on n’espère des jours meilleurs 🙏🏾 le foot est parfois cruel mais c’est sa la vie , pour ma part je suis pas blesser ❤️💛 — Bellegarde JR (@Bellegarde_Jr) June 2, 2019

Les supporters affichent leur "geule de bois" également sur Twitter.

Ce matin je me lève j’ai l’impression d’avoir pris une sale cuite #rclens#DFCORCL — Julien (@Julou_94) June 3, 2019

Se réveiller : admettre qu'on se retape une saison de L2...@RCLens bon mercato,on suit ça de près, espérons avoir une dream team tel Metz de cette année 👍😍



Visons les deux premières places même si la concurrence sera féroce..



Allez LENS 💋💌😍#DFCORCL — Anonymous (@LudovicDrop) June 3, 2019

Le palmarès du @RCLens : On a failli monter 15 fois en Ligue 1 😭😭😭 #DFCORCL — ValentinOⓂ️ (@Arizona_Dream57) June 3, 2019

Les anciens n'ont pas oublié Lens

Les anciens joueurs lensois étaient nombreux dès ce dimanche soir à montrer leur déception après la défaite. A commencer par les ex-chouchous des supporters, qui font les beaux jours désormais de Rennes, pour Benjamin Bourrigeaud et d'Angers pour

L'ex attaquant Cristian Lopez avait même fait le déplacement jeudi soir pour le match aller des barrages :

Hier était un jour spécial, retourner à ce qui était et sera toujours ma maison. La magie de Bollaert, la famille Lensoise 🔥❤️

Merci pour toute votre affection, je n’ai pas de mots.

Beaucoup de courage à mes amis dans la dernière bataille 💪🏼 pic.twitter.com/i0rryWVn2Y — Cristian Lopez (@crislopez23) May 31, 2019

Ce dimanche soir, il se contentait de dessiner deux petits coeurs sang et or sur son compte twitter. On reparlera largement de la déception lensoise et des espoirs pour la saison à venir ce lundi soir dans Tribune Nord, l'émission foot de France Bleu Nord et France 3 Nord Pas-de-Calais après le journal de 19h.