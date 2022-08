Lenteur de la buvette au stade de la Meinau : le Racing prend des mesures

Une pétition a recueilli plus de 2.000 signatures, après le premier match de la saison à domicile du Racing contre Monaco, à cause de files d'attente interminables à la buvette. Le club va multiplier les points de vente et les effectifs, dès le prochain match à la Meinau contre Reims.

Le Racing club de Strasbourg prend des mesures pour améliorer ses performances... à la buvette ! C'est un problème dont les supporters se plaignent souvent, mais qui a atteint son paroxysme lors du premier match à domicile à la Meinau, le 6 août, face à Monaco : parfois plus d'une demi heure d'attente pour une bière ou une merguez, à tel point que des supporters sont même passés derrière le bar pour donner un coup de main, et qu'une pétition a recueilli plus de 2000 signatures.

En fait, sur les 175 personnes embauchées ce soir là, par la société AB Restauration qui gère la buvette et deux autres prestataires, près d'une cinquantaine ne sont pas venues, il n'y en avait que 127 présents. Alain Plet, directeur général adjoint du RCSA, fait son mea culpa, mais rappelle aussi que c'est un problème de recrutement et de fidélisation rencontré "dans l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, depuis la fin du Covid. On en arrive à cet état de fait qui est désagréable pour le client, et pour nous. On se doit de réagir".

Quatre buvettes supplémentaires et des "dessoiffeurs"

Dès le prochain match à domicile, face à Reims, il y aura donc quatre nouveaux points de buvette. Le Racing va faire appel à deux sociétés d'intérim supplémentaires, pour s'assurer d'avoir une quarantaine de personnes en plus par rapport au match face à Monaco. En plus de cela, il y aura cinq "dessoiffeurs", des vendeurs ambulants qui serviront de la bière dans les coursives.

Un job dating à l'Université

La formule va être testée et améliorée au fil du temps, promet le club, qui organise aussi un job dating en septembre en partenariat avec l'Université de Strasbourg, pour tenter de fidéliser des étudiants sur le long terme : "En plus, ça nous titillait depuis un petit moment d'avoir un pont avec l'Université. Sur les 700 personnes qu'on emploie un soir de match, si on a une proportion d'étudiants, ça a du sens," souline Alain Plet.

Sur le long terme, dans le futur stade de la Meinau, qui sera terminé d'ici 2025, la superficie des buvettes sera doublée, avec des tireuses dernier cri qui devraient permettre de gagner du temps.