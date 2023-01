Léo, Ambre et Alba, parmi les prénoms les plus donnés aux bébés lavallois en 2022

Quels ont été les prénoms les plus donnés aux bébés lavallois 2022 ? La mairie publie ses statistiques de l'état civil ce lundi 2 janvier. Chez les filles, les prénoms Alba et Ambre ont été donnés respectivement 13 fois l'année dernière. Le prénom Jade a été choisi neuf fois par des parents lavallois en 2022 et les prénoms Adèle et Emma huit fois. Chez les garçons, 9 petits Léo, 8 Mohamed et 8 Noah ont été enregistrés au service de l'état civil de la mairie de Laval. Sur la troisième marche du podium, se trouvent les prénoms Aaron, Gabin, Jules, Lucas et Malo. Ils ont été donnés sept fois chacun en 2022. "Parmi les prénoms plus rares, il peut être relevé : Aéryne, Castille, Colombe, Élaya, Goulwen, Hermione, Isaure, Mahault, Odyssée, Saphir", précise la Ville dans un communiqué.

1222 naissances et 129 mariages

Les statistiques de la Ville de Laval mettent également en avant l'augmentation du nombre de naissances : 3,1% de naissances en plus par rapport à l'année précédente, soit 37 naissances supplémentaires. 1222 bébés sont nés à Laval en 2022, dont 632 filles et 590 garçons. "Le choix du double nom par les parents est en hausse avec 153 enfants (soit environ 12 % des naissances)", souligne la mairie de Laval.

Concernant les mariages, 129 unions ont été célébrées en 2022 dont 4 entre des personnes de même sexe. Le nombre de mariages à Laval est également en hausse par rapport à 2021 : l'année dernière, 109 unions avaient été enregistrées par les services de l'état civil. Les PACS, eux, sont en baisse avec 145 signatures en 2022.

Il y a également eu plus de décès à Laval en 2022. 1030 personnes sont décédées, contre 923 l'année dernière.