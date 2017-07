Léon et Yvonne Barroy, mariés en 1942, viennent de fêter leurs noces d'albâtre près de Châtillon-sur-Seine

Léon a 96 ans, Yvonne 95 ans, ce couple inoxydable, vit dans sa maison de Châtillon-sur-Seine. Léon est un peu sourd, Yvonne a mal à un genou. Mis à part ces quelques désagréments liés à l'âge ces parents de six enfants sont heureux. Ils viennent de fêter leurs 75 ans de mariage.

Yvonne et Léon Barroy ce sont mariés il y a 75 ans. Ce couple vit toujours dans sa petite maison construite en 1962. Léon 96 ans était facteur et accordéoniste de bal pour ses loisirs. Yvonne 95 ans, mère au foyer a élevé ses six enfants.

A l'occasion de leurs noces d'albâtre, Léon et Yvonne, qui aiment toujours faire la fête ont tenus à ce qu'une célébration religieuse soit organisée dans la petite église où ils se sont mariés à Belan-sur-Ource, à 13 km de Châtillon. Cette cérémonie a été bien sûr suivie d'une belle fête avec notamment un repas de famille dans un restaurant de Villotte-sur-Ource où René Grolier a joué un air d'accordéon en l'honneur de Léon. Léon qui ne peut plus jouer du piano à bretelle parce qu'il a perdu la sensibilité au bout des doigts, s'est rattrapé avec son... synthétiseur! Pour l'occasion toute la famille -les enfants, les cinq petits-enfants et les huit arrières petits enfants- était réunie.

Léon et Yvonne nous parlent de leur mariage Copier

Des bouteilles de champagne un peu "spéciales" créées par l'une des filles du couple! © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les enfants de Léon et Yvonne, quatre vivent encore à Châtillon-sur-Seine : Jean-Pierre (75 ans en fin d'année) Marie-Jeanne (72 ans), Odile (65 ans) et Sylvie (62 ans). Ils se relaient chaque midi pour rendre visite à leurs parents et donner un coup de main pour la vaisselle, entretenir le potager ou pour faire la lessive de leurs parents. Deux, ont quitté la région : Richard (67 ans) qui vit aujourd'hui en Normandie tandis que Thierry, 59 ans, lui est installé dans le Sud de la France. L'été prochain, en 2018, Yvonne et Léon, ont prévu de fêter leurs noces de zinc. On leur souhaite en tout cas tout le bonheur du monde.

75 ans d'amour pour Léon et Yvonne © Radio France - Thomas Nougaillon