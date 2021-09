VIDEOS - Léon Gauthier accueille désormais les gendarmes à la caserne Le Flem à Caen !

Inauguration en famille pour Léon Gauthier, entouré de sa fille Jacqueline, et de ses arrières petits fils, Nicolas gendarme mobile, et Maxime sapeur-pompier.

Une plaque de marbre portant le nom de Léon Gauthier accueille désormais tous les visiteurs et les gendarmes à la caserne Le Flem à Caen, siège du groupement départemental. Des 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 sous les ordres du commandant Kieffer, il est le dernier survivant. "Je partage cet honneur avec tous mes copains qui ne sont plus là", glisse Léon Gauthier, 98 ans. Et il le savoure en famille entouré de sa fille et de ses deux arrières petits fils. Une famille où on a l'engagement chevillé au corps.

Commando, gendarme, pompier... Chez les Gauthier, l'engagement se transmet de génération en génération. Copier

Son célèbre béret vert vissé sur la tête, Léon Gauthier passe les troupes en revue. Son fauteuil roulant est poussé par un gendarme, qui n'est autre que Nicolas, son arrière petit fils. "Pouvoir l'accompagner comme ça sur les cérémonies, c'est une grande fierté. Ce qui est important, c'est le partage des valeurs et surtout le devoir de mémoire" confie le jeune homme, âgé de 25 ans, gendarme mobile basé à Versailles-Satory, dans les Yvelines.

Sur le côté, un autre jeune homme, vêtu lui de l'uniforme de pompier, écoute le préfet du Calvados rappeler l'engagement de son arrière grand-père dans le commando Kieffer pendant la guerre. Il s'agit de Maxime, 27 ans, le frère de Nicolas. "Je me suis d'abord engagé dans les pompiers de Paris où j'ai passé cinq ans, puis je suis devenu pompier professionnel dans le Calvados". Il est actuellement en poste au centre de secours de Lisieux.

"L'engagement, c'est dans les gênes" confirme Jacqueline, la fille de Léon Gauthier

Le mari de Jacqueline était gendarme. Son fils Gérard, père de Maxime et Nicolas, est lui même commando de marine. "A 4 ans, devant la statut du commandant Kieffer, il disait déjà qu'il aurait son béret vert... Je lui ai dit de faire des études d'abord ! Ce qu'il a fait, avant de devenir commando de marine". Gérard, toujours en activité, n'a pas pu être présent à la cérémonie, actuellement en opération extérieure.

Dans le hall de la gendarmerie qui porte désormais son nom, Léon Gauthier est fier de cette famille. "Ce sont de bons patriotes, ça veut dire quelque chose". Et une jeune femme le couve du regard. Sophie, la femme de Maxime, le pompier. Leur fils Hugo 4 ans est né, ça ne s'invente pas... le 6 juin 2017 ! 73 ans après le débarquement de son arrière-arrière-grand-père.

Léon Gauthier célèbrera ses 99 ans le 27 octobre prochain.